कंटेंट क्रिएटर्स को 1 मिलियन व्यूज़ के लिए यूट्यूब देता है इतने पैसे... समझिए पूरी गणित

कंटेंट क्रिएटर्स, ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर्स YouTube के पार्टनर प्रोग्राम के जरिए अपने वीडियो के साथ विज्ञापन देकर YouTube के माध्यम से कमा सकते हैं। Google इन विज्ञापनों को स्वीकार करता है और YouTuber के वीडियो की लंबाई, दर्शक जनसांख्यिकीय और अन्य कारकों के आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। फोटो साभार: ShutterStock एक You-Tuber ने यहां तक दावा किया कि यदि उनके वीडियो की लंबाई 10 मिनट से अधिक है, तो वे वीडियो में अधिक विज्ञापन डालने में सक्षम हैं और इस प्रकार सिंगल वीडियो से अधिक रेवेन्यू कमा सकते हैं।

जबकि अन्य YouTuber का यह भी दावा है कि यह कम से कम 4 वीडियो रखने की एक सरल तकनीक है ताकि वे Google AdSense से अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकें।

न केवल विज्ञापनों के माध्यम से, बल्कि CPM के माध्यम से भी कमाई करते हैं, जो कि एक विज्ञापनदाता द्वारा अपने विज्ञापनों को 1,000 बार देखे जाने वाले वीडियो के विरुद्ध दिए जाने वाले विज्ञापनों के लिए भुगतान किया जाता है। किसी भी निर्माता का CPM समान नहीं है, CPM कारकों के कारण भिन्न होता है जैसे कितने दर्शक कंटेंट में रुचि रखते हैं, दर्शकों की लोकेशन। कंटेंट इज किंग एक वायरल वीडियो, जिसे एक ही दिन में 5 लाख बार देखा गया है। ऐसे में इसके साथ 5 लाख विज्ञापन प्रदर्शित होने चाहिए थे। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। कुछ 1 लाख या 1.5 लाख बार विज्ञापन प्रदर्शित हो सकता है। यह विभिन्न कारकों के कारण होगा। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ 20 वीडियो देखे हैं और उसके बाद उसने आपका वीडियो देखा, तो विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। और कुछ वेबसाइट आपके वीडियो को अपनी वेबसाइट में एम्बेड करेगी। उन लोगों के लिए, विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

उन 1-1.5 लाख विज्ञापनों के लिए, लोगों ने केवल कुछ 20-30 हजार बार विज्ञापनों पर क्लिक किया होगा। तो, आपको केवल 20-30 हजार विज्ञापन क्लिक के लिए Youtube से पैसे का भुगतान किया जाएगा। और विज्ञापनों के लिए मूल्य-प्रति-क्लिक के लिए मूल्य निर्धारण होगा जो कि एक विज्ञापन क्लिक के लिए Youtube भुगतान करेगा। कुछ विज्ञापनों की कीमत अधिक होगी और आपको उन विज्ञापनों पर किसी क्लिक का अधिक पैसा मिलेगा।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि, मूल्य निर्धारण स्थान के आधार पर बदल जाएगा। यदि यूएसए या यूके के लोग आपके विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं, तो आपको भारत के लोगों की तुलना में अधिक धन प्राप्त होगा।

इन सभी को ध्यान में रखते हुए, आपको YouTube पर 1 लाख व्यूज़ के लिए लगभग 30 डॉलर से 40 डॉलर और 1 हजार व्यूज़ के लिए इसके 0.3 डॉलर मिलेंगे। इसलिए, Youtube से पैसे कमाना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आप गुणवत्ता के साथ वायरल कंटेंट बनाते हैं, तो आपको आने वाले समय में अधिक पैसा मिलेगा। Also Read यूट्यूब सेंसेशन: 23 साल की उम्र, 4.82 मिलियन सब्सक्राइबर, मिलें मोबाइल गेमिंग और स्ट्रीमिंग की दुनिया के सुपरस्टार SouL MortaL 'नमन माथुर' से

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.