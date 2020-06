पेटीएम दे रहा 1 लाख तक का पोस्टपेड क्रेडिट, आप भी ऐसे ले सकते हैं स्कीम का लाभ

कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी के बीच, सभी वित्तीय क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। COVID-19 के कारण किसी भी मानवीय संपर्क से बचने और वायरस के प्रसार से अपने आप को बचाने के लिए, बड़ी संख्या में लोग डिजिटल भुगतान प्रणाली पर स्विच करते देखे गए। फोटो साभार: paytm लोगों को नकदी निकालने की आवश्यकता को खत्म करने में मदद करने के लिए, विशेष रूप से मासिक घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए, पेटीएम ने अपनी पोस्टपेड सेवा के तहत 1 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट की पेशकश की है।

अधिकतर, पेटीएम यूजर्स के पास आज खरीदने / खरीदारी करने और अगले महीने बिल का भुगतान करने / समाशोधन का विकल्प होगा। उद्योग के विशेषज्ञों का सुझाव है, इससे उन लोगों को फायदा होगा जो नकदी से अधिक डिजिटल लेनदेन पसंद करते हैं, और महामारी के बीच बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं।

इतना ही नहीं, 1 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट ऐसे लोगों की मदद करेगी जो नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। पेटीएम यूजर पोस्टपेड सेवा का उपयोग कर सकते हैं और अगले महीने पूरी राशि का भुगतान कर सकते हैं। पोस्टपेड बिल / देय राशि को मासिक ईएमआई में भी बदल सकता है। हालाँकि, ध्यान दें कि पेटीएम यूजर्स से शुद्ध मासिक खर्च के लिए 0 से 4 प्रतिशत तक का कन्विनियंस फी लेगा।

किराने का सामान, दूध और घर के जरूरी सामान खरीदने के लिए पोस्टपेड सेवा उपलब्ध होगी। यह अपोलो फार्मेसी, क्रोमा, रिलायंस फ्रेश, हल्दीराम, शॉपर्स स्टॉप इत्यादि जैसे रिटेल शॉपिंग डिस्टीनेशंस के साथ-साथ पड़ोस के किराणा स्टोर्स के लिए खुला होगा।

वैकल्पिक रूप से, एक व्यक्ति ऐप पर उपलब्ध विभिन्न बिल भुगतान सुविधाओं के लिए पोस्टपेड सेवा का भी उपयोग कर सकता है। डोमिनोज़, स्पेंसर, टाटा स्काई, पेपरफ्री, हंगरबॉक्स, पतंजलि, इत्यादि में ऑनलाइन भुगतान के साथ, पेटीएम यूजर क्रेडिट लिमिट के साथ फर्नीचर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी बड़ी वस्तुओं का भी चयन कर सकेंगे।

पेटीएम पोस्टपेड सेवा 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है: लाइट, डिलाइट और एलाइट।

पोस्टपेड 'लाइट' के तहत एक यूजर 20 हजार रुपये तक की मंथली लिमिट का लाभ ले सकता है। इसके बाद ली जाने वाली कन्विनियंस फी मंथली बिल में जोड़ी जाती है। बिना क्रेडिट स्कोर के भी लोग इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पोस्टपेड 'डिलाइट' और 'एलाइट' के तहत, कोई व्यक्ति 20,000 रुपये से लेकर 100,000 रुपये तक की मंथली क्रेडिट लिमिट चुन सकता है। पेटीएम का दावा है कि डिलाइट और एलाइट सुविधा के तहत कन्विनियंस फी नहीं ली जायेगी।

यहां जानिये कि आप अपने पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट को कैसे एक्टिव कर सकते हैं:

अपने पेटीएम ऐप / अकाउंट से लॉगिन करें और अपनी होम स्क्रीन पर सर्च आइकन में 'Paytm Postpaid' टाइप करें।

इसके बाद, 'My Paytm Postpaid' आइकन चुनें। आपको अपना क्रेडिट स्कोर चैक करने के लिये कहा जायेगा, Proceed पर क्लिक करें।

अपना क्रेडिट स्कोर चैक करने के लिए, आपको अपने नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पैन और जन्मतिथि की पुष्टि करनी होगी, जैसा कि आपके बैंक में रजिस्टर्ड है।

इसके बाद, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी के जरिये वैरिफाय किया जाएगा।

केवाईसी पूरा करने के बाद, आपकी सर्विस तुरंत एक्टिव हो जाएगी या आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

और इस तरह आप पेटीएम द्वारा दी जा रही इस सुविधा का लाभ लेकर खरीदारी कर सकते हैं। Also Read ‘रुक जाना नहीं’ : यू.पी. के किसान परिवार से, हिन्दी लेकर पी.सी.एस. परीक्षा में सफलता की कहानी

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.