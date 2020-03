कोरोना वायरस: रतन टाटा ने COVID-19 से लड़ने के लिए दिए 500 करोड़ रुपये

प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा ने कोरोनो वायरस महामारी (COVID-19) के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए टाटा ट्रस्ट के माध्यम से 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में, टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष ने कहा कि इस समय, समय की आवश्यकता किसी भी अन्य समय से अधिक है। श्री रतन नवल टाटा, Chairman Emeritus of Tata Sons and Chairman of the Tata Trusts

इस पर टिप्पणी करते हुए रतन टाटा ने कहा, "भारत और दुनिया भर में स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा समूह की कंपनियों ने देश की जरूरतों के लिए अतीत में भी योगदान दिया है। इस समय, समय की आवश्यकता किसी भी अन्य समय से अधिक है. इस असाधारण कठिन अवधि में, मेरा मानना है कि COVID 19 संकट से लड़ने की जरूरतों से निपटने के लिए तत्काल आपातकालीन संसाधनों को तैनात करने की आवश्यकता है, जो मानव जाति के सामने सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है।"

रतन टाटा ने कहा कि टाटा ट्रस्ट सभी प्रभावित समुदायों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की अपनी प्रतिज्ञा जारी रखता है, और पाँच प्रमुख क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपये दे रहा है:

• फ्रंटलाइन पर खड़े चिकित्सा कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए

• बढ़ते मरीजों के इलाज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम

• प्रति व्यक्ति टेस्टिंग बढ़ाने के लिए टेस्ट किट

• संक्रमित रोगियों के लिए मॉड्यूलर उपचार सुविधाओं की स्थापना

• स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आम जनता को नॉलेज मैनेजमेंट और ट्रेनिंग।

घोषणा करते हुए, रतन टाटा ने कहा कि भारत और दुनिया भर में मौजूदा स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और इस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "टाटा ट्रस्ट्स, टाटा संस और टाटा समूह की कंपनियां प्रतिबद्ध स्थानीय लोगों, वैश्विक साझेदारों व सरकार के साथ मिलकर इस समस्या से लड़ने के लिए एकजुट सार्वजनिक स्वास्थ्य सहयोग मंच पर हैं, जिससे कि हम वंचित और वंचित वर्गों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।"

उन्होंने लिखा, "हम उन लोगों और सदस्य संगठनों के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिल से बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस महामारी से लड़ने के लिए अपने जीवन और सुरक्षा को जोखिम में डाला है।"

बता दें कि कई भारतीय निगमों ने इस संकट में मदद करने के लिए कदम बढ़ाया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने कहा कि उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की शुरुआती सहायता प्रदान की है ताकि COVID-19 के प्रकोप से निपटने में मदद मिल सके।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है कि वह महज 7,500 रुपये में वेंटिलेटर पेश कर सकती है, जिसकी अभी कीमत करीब 10 लाख रुपये है। कंपनी ने कहा है कि वह कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने में सहायता करना चाहती है।

बजाज ग्रुप कोरोना वायरस की खिलाफ लड़ाई में 100 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करेगा। यह राशि भोजन और आश्रय के लिए दैनिक मजदूरी श्रमिकों और बेघर परिवारों के लिए रखे गए एक प्रमुख हिस्से के साथ विभिन्न जगहों पर इस्तेमाल की जाएगी।

कंपनी ने कहा कि पुणे में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड किया जाएगा। पुणे में बजाज ग्रुप कोरोना से निपटने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों को आईसीयू को अच्छा बनाने, वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित अतिरिक्त उपकरण और जरूरी समाानों की खरीद, टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने और आइसोलेशन यूनिट को स्थापित करने में सहायता करेगा।

