महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जल्दी से फैल रहा है कोरोनावायरस, जानें वजह?

इस समय पुरी दुनिया कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी से जंग लड़ रही है। आए दिन इसको लेकर दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा नए-नए खुलासे किये जा रहे है।

हाल ही में एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कोरोनावायरस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में तेजी से फैलता है और पुरुषों की मौतें भी ज्यादा हो रही है, महिलाओं की तुलना में। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सांकेतिक फोटो (साभार: ShutterStock) पुरुष नोवेल कोरोनावायरस (COVID-19) संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनके रक्त में महिलाओं की तुलना में कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए नए कोरोनावायरस द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण एंजाइम एंजियोटेंसिन-परिवर्तित एंजाइम 2 (ACE2) के उच्च स्तर होते हैं।

यूरोपीय हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, व्यापक रूप से निर्धारित दवाओं को एसीई इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स (एआरबी) कहा जाता है, जिससे उच्च एसीई 2 सांद्रता नहीं होती है।

इस बीमारी के कारण महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों की मृत्यु हुई है।

आज तक, घातक बीमारी COVID-19 ने दुनिया भर में 4 मिलियन लोगों को संक्रमित किया है और लगभग 277,000 लोग मारे गए हैं।

वहीं अगर भारत के आंकड़ें देखें तो 70823 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 2294 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि केवल 22549 लोग ही इस बीमारी से रिकवर हो पाए हैं।

