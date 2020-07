32 साल की इस दिव्यांग महिला ने जार लिफ्टिंग में बनाया विश्व रिकॉर्ड

कोच्चि निवासी अंजू रानी जॉय ने यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम (इंडिया) और रिकॉर्ड सेटर (यूएसए) के तहत डेढ़ मिनट के लिए अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से साथ 1.25 किलोग्राम क्रिस्टल जार उठाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 32-वर्षीय अंजू रानी जॉय 32 वर्षीय अंजू रानी जॉय के लिए, आकाश की सीमा रही है। जबकि वह जन्म के समय चलने की क्षमता खो चुकी थी, अंजू अब एक बहु-प्रतिभाशाली महिला है, जिसने मॉडलिंग, थिएटर और व्यवसाय सहित कई क्षेत्रों में खुद को साबित किया है।

यह दिव्यांग महिला जार उठाने में विश्व रिकॉर्ड धारक भी है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उन्होंने यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम (इंडिया), और साथ ही रिकॉर्ड सेटर (यूएसए) के तहत एक रिकॉर्ड कायम किया हैं, उन्होंने 1.25 किलोग्राम क्रिस्टल जार को केवल अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के साथ डेढ़ मिनट तक उठाए रखा।

लगभग 15 साल पहले, अंजू एक आकर्षक टीवी शो देखने के बाद जार लिफ्टिंग से रोमांचित हो गई थी, जहां एक आदमी सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के साथ एक गिलास उल्टा पकड़ रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वह भी ऐसा करने की कोशिश कर रही थी।

यद्यपि, यह काम केकवॉक की तरह लगता है, किसी वस्तु को सिर्फ दो उंगलियों के साथ संतुलित करने से न केवल परिश्रम होता है बल्कि पूरी तरह से कौशल भी होता है।

अंजू ने एडेक्स लाइव को बताया, “मैंने हर दिन घर पर अभ्यास करना शुरू किया। चूंकि मैं ज्यादातर समय फ्री रहती थी, इसलिए मैं किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थी, जिसने मुझे पूरी तरह से दिलचस्पी दी। एक बार जब मुझे चश्मे को संतुलित करने की आदत पड़ गई, तो मैंने धीरे-धीरे वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और कांच के जार को संतुलित करने में जुट गई। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरे पहले दर्शक थे, और मुझे विश्व रिकॉर्ड के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया।" कोच्चि की निवासी ने अपने लक्ष्यों के रास्ते में अपनी शारीरिक सीमाओं को कभी आड़े नहीं आने दिया। वास्तव में, उन्होंने घर से पढ़ाई करके समाजशास्त्र में बीए किया।

अपनी जार उठाने की क्षमताओं को निखारने के अलावा, 32 वर्षीय एक YouTube चैनल चलाती हैं, जहां वह प्लाविला टीवी नाम से बिजनेस, फिल्म-मेकिंग और मनोरंजन के बारे में बात करती है।

उन्होंने दो मलयालम फिल्मों - 'ओरु नल्ला कोट्टायमकरन' और 'इंशा' में भी काम किया है। उनकी स्क्रीन उपस्थिति, साथ ही नाटकीय तकनीकों के बारे में उनकी गहरी समझ, दोनों प्रदर्शनों में सराहना की गई थी।

रीढ़ की हड्डी और कमजोर तंत्रिका तंत्र होने के बावजूद, अंजू अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण एक महान उपलब्धि हासिल करने में सफल रही।

