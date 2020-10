अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले बाइडेन का क्यों हो रहा है हिंदी में प्रचार?

अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को लुभाने के लिये डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों ने हिंदी समेत 14 भाषाओं में प्रचार अभियान शुरू किया है। सांकेतिक फोटो, साभार : edition.cnn.com वाशिंगटन : अमेरिका में आपको “ट्रंप हटाओ, अमेरिका बचाओ”, “अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो” जैसे ठेठ भारतीय नारे हिंदी में सुनाई दें, तो चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में भारतीय-अमेरिकी समुदाय को लुभाने के लिये डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों ने हिंदी समेत 14 भाषाओं में इसी तरह का प्रचार अभियान शुरू किया है।

सिलिकॉन वैली स्थित एक भारतीय-अमेरिकी दंपत्ति ने हिंदी में एक डिजिटल ग्राफिक्स अभियान शुरू किया है, जिसमें समुदाय के सदस्यों से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और उप-राष्ट्रपति पद के लिये नामित कमला हैरिस को समर्थन देने का अनुरोध किया गया है। बाइडेन के समर्थक अजय और विनीता भूटोरिया ने कहा कि “ट्रंप हटाओ अमेरिका बचाओ” और “बाइडेन, हैरिस को जिताओ, अमेरिका को आगे बढ़ाओ” शीर्षक वाला प्रचार अभियान सोमवार को 14 भारतीय भाषाओं में जारी किया गया।

इससे पहले, अजय ने बाइडेन और हैरिस के समर्थन में भारतीय मूल के लोगों और दक्षिण एशियाई समुदाय को लाने के लिये बॉलीवुड के दो वीडियो भी जारी किये थे। म्यूजिक वीडियो “चले चलो, बाइडेन को वोट दो” टीवी एशिया पर प्रचार के तौर पर चल रहा है और इसके अलावा अजय 14 भाषाओं में “अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो” और “जागो अमेरिका जागो, बाइडेन-हैरिस के वोट दो” के डिजिटल ग्राफिक्स के साथ भी प्रचार अभियान में जुटे हैं।

भूटोरिया ने एक बयान में कहा कि यह अभियान कड़े मुकाबले वाले उन राज्यों पर केंद्रित है जहां हर वोट मायने रखता है और भारतीय-अमेरिकी समुदाय चुनाव के नतीजों में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।

कड़े मुकाबले वाले राज्यों में पेन्सिलवेनिया, विस्कांसिन, मिशिगन, मिनिसोटा के अलावा तीन दक्षिणी राज्य फ्लोरिडा, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलाइना और एरिजोना भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “भारतीय अमेरिकी मत जीत-हार तय करेंगे और कड़े मुकाबले वाले राज्यों में जीत लायक अंतर बनाएंगे।”

ट्रंप ने 2016 में मिशिगन, विस्कांसिन और पेन्सिलवेनिया में मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। डेमोक्रेटिक समर्थक इस बार भारतीय अमेरिकी और दक्षिण एशियाई समुदाय तक व्यापक पहुंच के लिये 14 भाषाओं में अभियान चला रहे हैं और हर हफ्ते हजारों फोन कॉल कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "हम 13 लाख भारतीय अमेरिकी मतों को बाइडेन के पक्ष में करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।" (सौजन्य : PTI)

