फिटनेस के मामले में लें इन ऐप्स का सहारा, डाइट से लेकर नींद तक सब होगा बैलेंस

सेहत के लिए आप इन मोबाइल ऐप्स का सहारा लेकर समय बचाते हुए भी फिट रहने में कामयाब हो सकते हैं। सांकेतिक चित्र

आज के समय में सेहत का ख्याल रखना काफी चुनौती भरा हो सकता है। कई बार आपके पास समय की कमी होती है, तो कई बार आप ढंग का रूटीन फॉलो करने में चूक जाते हैं, लेकिन अगर आप नीचे दी गईं ऐप्स का सहारा लें तो आप कुछ हद तक अपनी इस परेशानी का हल पा सकते हैं।

ये ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, हालांकि कुछ ऐप्स में आपको थोड़ा शुल्क अदा करना पड़ सकता है, लेकिन ऐप के जरिये मिलने वाले फायदे को देखते हुए यह पैसावसूल है। माई फिटनेस पाल (चित्र: गूगल प्ले स्टोर)

माई फिटनेस पाल एंड्रॉइड पर मौजूद सबसे बेहतरीन फूड ट्रैकिंग ऐप्स में से एक है, जो आपको दैनिक आधार पर शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती रहती है। ऐप में लाखों की संख्या में फूड आइटम्स से जुड़ी पोशक तत्वों से जुड़ी जानकारी है, जिसके जरिये आप शरीर के लिए जरूरी कैलोरी का आंकलन कर सकते हैं।

ऐप की मदद से आपके लिए वजन घटाना और बढ़ाना दोनों ही काफी हद तक आसान हो सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। हेडस्पेस (चित्र: गूगल प्ले स्टोर)

आमतौर पर लोग अच्छी सेहत के लिए खाने और जिम जाने में जाकर पसीना बहाने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इन सब के बीच मेंटल स्ट्रेस की कहीं बात नहीं होती है। ऐसी ही एक ऐप हेडस्पेस है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगी।

हेडस्पेस में कई छोटे मेडिटेशन सेशन हैं जो आपके मानसिक तनाव को कम कर आपके लिए अच्छी नींद में आपकी मदद कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है।

Also Read यह ड्रोन स्टार्टअप थर्मल डिटेक्शन हेडगियर और अपने खास ड्रोन के साथ कोरोनावायरस से निपटने की दिशा में आगे बढ़ रहा है फिटप्लान (चित्र: गूगल प्ले स्टोर)

अगर आप जिम जाने का विचार बना रहे हैं, या आपने अभी-अभी जिम जाना शुरू किया है और इस कशमकश में हैं कि कैसे सही ढंग से जिम किया जाए, तो इसके लिए फिटप्लान नाम की यह ऐप आपकी ख़ासी मदद कर सकती है। हालांकि इस ऐप के जरिये पर्सनल ट्रेनर की सेवा लेने के लिए आपको छोटी की राशि अदा करनी पड़ सकती है।

यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। स्लीप साइकल (चित्र: गूगल प्ले स्टोर)

आपका दिन कैसा जाने वाला है, यह इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है कि आपको बीती रात नींद कैसी आई है। अगर आपको ढंग से सो नहीं पाये हैं, तो आपको पूरे दिन एक तनाव महसूस हो सकता है, इसी के साथ अगर आप काफी लंबे समय से ढंग से सो नहीं पा रहे हैं तो इसके चलते आपको और भी अन्य कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्लीप साइकल ऐप आपकी इसी समस्या को लेकर काम करता है।

यह ऐप आपकी नींद को ट्रैक करती है, बल्कि इसके खास फीचर आपको सही समय पर नींद से उठने में भी मदद करते हैं। यह ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। 8 फिट (चित्र: गूगल प्ले स्टोर)

अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ अपनी सेहत के साथ भी कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए 8 फिट ऐप एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह ऐप आपको कस्टमाइजेबल एक्सर्साइज़ और डाइट प्लान भी उपलब्ध कराती है। ऐप के अंदर मौजूद वर्कआउट आपको बिना जिम जाए फिट रहने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। यह ऐप भी एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। Also Read ‘रुक जाना नहीं’: बाड़मेर से जे.एन.यू. पहुँचने और हिन्दी मीडियम से IAS बनने की प्रेरक कहानी

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.