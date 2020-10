ये पांच कारण बताते हैं कि आप अनप्रोडक्टिव हैं और इसे ठीक करने का है एक बेहद आसान समाधान

कल्पना करें: यह सोमवार की चमचमाती खूबसूरत सुबह है और आप अपने ऑफिस का काम करने के लिए अपनी डेस्क पर आ गए हैं।

बस फिर, आपका फोन बजता है - कई बार यह दिन में ऐसा करेगा। ईमेल करने के बीच, रिसर्च करने के दौरान, और मीटिंग्स में भाग लेना, आपके ब्राउज़र पर सिंगल टैब कई और अधिक टैब्स में विभाजित हो जाती है, और कीमती मिनट उनके बीच उम्मीद में खो जाते हैं। इससे पहले कि आप यह जान लें, दिन खत्म हो चुका है, आपके कई कार्य अधूरे हैं।

मोटे कामों में, विशेष रूप से जब काम और घर के बीच की सीमाएँ वर्तमान वर्क-फ्रॉम-होम सीनिरियो में धुंधली हो गई हों, तो यह मुश्किल हो जाता है अपने कम समय में प्रोडक्टिविटी बनाए रखना। कुछ कारकों को जानने के लिए पढ़ें, जो आपको अपनी पूरी क्षमता और उन्हें ठीक करने के तरीकों पर काम करने से रोक सकते हैं: पूअर कम्यूनिकेशन संचार और सहयोग किसी भी उद्यम की जीवन रेखा बनाते हैं। खराब संचार (पूअर कम्यूनिकेशन), या इसकी कमी, वर्कप्लेस में विश्वास के मुद्दों जैसे नकारात्मक परिणामों में स्नोबॉल कर सकता है। यह आउटपुट को काफी प्रभावित कर सकता है, विशेषकर दूरदराज के कर्मचारियों के लिए जो किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए दोगुना प्रयास करते हैं। हालांकि वर्कप्लेस में टीम संचार में सुधार के लिए कई तरीके हैं, एक सिंगल टीम कम्यूनिकेशन ऐप का समान उपयोग इस अंतर को दूर करने और वर्कप्लेस के विश्वास को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करता है। मल्टी-टास्किंग: समय और ऊर्जा एक बिंदु पर, मल्टी-टास्किंग को अल्टिमेट प्रोडक्टिविटी हैक के रूप में देखा गया था। उन महत्वपूर्ण ईमेल को भेजने से अधिक क्यों नहीं किया जाता है, और एक आवश्यक कार्य पर समय सीमा को पूरा करें? तब से, कई अध्ययनों से पता चला है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में उत्पादकता को बाधित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मल्टी-टास्किंग में केवल दो कार्यों के बीच तेजी से हमारा ध्यान आकर्षित करना शामिल है, जो न केवल उन्हें पूरा करने का एक कम कुशल तरीका है, बल्कि मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है। हालांकि मल्टीटास्किंग से पूरी तरह से बचना असंभव हो सकता है, अधिक समय तक एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता गहरी दौड़ में मदद कर सकती है। कमजोर प्राथमिकता एक दिन में कई चलते हिस्से हैं जो हमें बड़ी तस्वीर से दूर कर सकते हैं। अक्सर, हम अपने क्रॉसहेयर के भीतर आने वाले पहले कार्य को प्राथमिकता देते हैं, जो कि प्रतिसंबंधी हो सकता है। इसके बजाय, कार्यदिवस की आदेशित अव्यवस्था से दूर हटना और हाथ में कार्यों का एक विहंगम दृश्य लेना, और अपने समय और ऊर्जा को सबसे प्राथमिकता वाले कार्यों को पूरा करने के लिए आवंटित करना सभी को एक उत्पादकता स्तर तक अंतर करता है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका सही कार्य योजना और आपके लाभ के लिए ट्रैकिंग समाधान का लाभ उठाना है। तनाव डिजिटल माध्यम से हमारी हाइपर-कनेक्टिविटी और ईमेल से सूचनाओं के निरंतर बैराज के साथ 'हमेशा' पर बने रहने के कारण, क्विक मैसेज चैट और सोशल मीडिया ने हमारे सिस्टम को यह मानने में बाधा डाल दी है कि सब कुछ महत्वपूर्ण है, और प्राथमिकता पर इसे किया जाना चाहिए। इस तरह के अतिरिक्त तनाव से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को खतरा होता है। वास्तव में, मानव संसाधन और स्वास्थ्य पेशेवरों के बढ़ते शोध से पता चला है कि इस 'संस्कृति' में हमेशा कम उत्पादकता, अनुपस्थिति और कर्मचारियों का उच्च कारोबार होता है। एक थके हुए मन और शरीर को तोड़ना और आराम करना उत्पादकता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियमित काम के घंटों के दौरान इसे सक्षम करना। बहुत से वर्कप्लेस टूल्स जबकि डिजिटल युग में वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी में तेजी लाने की बहुत अधिक संभावना है। घरेलू उपकरणों से काम की मौन प्रकृति को देखते हुए, वे केवल एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को कई सरल कार्यों को पूरा करने के लिए कई उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। अधिक साधनों का अर्थ है अधिक संख्या में टैब, और अधिक टैब का अर्थ है टैब स्विचिंग की अधिक संभावना, जो मल्टीटास्किंग और विचलित होने के समान है। अध्ययनों से पता चला है कि विचलित होने के बाद किसी काम पर अपना ध्यान वापस लाने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। और इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई उपकरणों के कारण टैब स्विचिंग प्रोडक्टिविटी को सीमित करता है। आगे का रास्ता एक प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर और टीम कम्यूनिकेशन प्लेटफॉर्म, फ्लुजो (Flujo) में टीम इन रुझानों का बारीकी से निरीक्षण कर रही है, और उस अंत तक, इसने सुइट को एक उद्यम सहयोग प्रणाली के रूप में विकसित किया है।

किसी भी संगठन के लिए प्रोडक्टिविटी के केंद्र में टीमवर्क होता है, साथ ही संवाद करने और प्रभावी ढंग से सहयोग करने की क्षमता।

यह एक प्रमुख कारण है कि फ्लुजो का मैसेंजर अपने इंटरफेस पर प्रमुखता से पेश करता है। मैसेंजर अव्यवस्था और अराजकता की जगह ले सकता है जो आंतरिक रूप से ईमेल को आदान-प्रदान करने की पारंपरिक प्रथा के साथ आता है, जिसमें टीम के साथियों को क्विक मैसेज भेजने या केंद्रित समूह वार्तालाप के लिए उनके साथ किसी भी टीम को बनाने की क्षमता है। कई बार, सभी विषयों और मुद्दों को पाठ पर प्रभावी ढंग से संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। उस अंत तक, फ्लुजो ऑडियो और वीडियो कॉलिंग क्षमताओं (GMeet के माध्यम से 100 प्रतिभागियों तक) को अधिक बारीक, आमने-सामने संचार के लिए प्रदान करता है, जो एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने में मदद करने के लिए आदर्श WFH उपकरण हैं।

उत्पादकता हासिल करने से टीम के विभिन्न सदस्यों के समन्वित प्रयास होते हैं। इसके लिए सभी टीम के सदस्यों से उनके कार्यों की प्राथमिकताओं, और उनकी प्रगति को ट्रैक करने की क्षमता की स्पष्टता की आवश्यकता होती है। फ्लुजो इनबिल्ट कानबन बोर्ड (Kanban Boards) से सुसज्जित है जो प्राथमिकता समस्याओं को हल करने में मदद करता है क्योंकि इन्हें गोपनीयता और पहुंच के अलग-अलग स्तरों के आधार पर अनुकूलित और साझा किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना में प्रत्येक हितधारक एक ही पृष्ठ पर है, और सिंक में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता है, जिससे टीम के समय और ऊर्जा का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित होता है।

फ्लुजो एक सिंगल, सहज ज्ञान युक्त कार्यक्षेत्र उपकरण का एक व्यापक, होमग्रोन सेट प्रदान करके टैब स्विचिंग और मल्टीटास्किंग के साथ आने वाले विकर्षणों के साथ काम करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। इनबिल्ट ड्राइव से 100 जीबी स्टोरेज के साथ जो कि डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट सहित कई तरह के फॉर्मेट को स्टोर कर सकता है, रिमोट कर्मचारियों को मैनेज करने के लिए टूल, ये टूल आपके होमपेज पर आने वाले पल के लिए तैयार हैं।

My wall फ्लुज़ो का डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड है। इसके साथ, कई टैब पर कई टूल प्रबंधित और समन्वय करके अपनी विचार और उत्पादकता की ट्रेन को खोना अतीत की बात हो जाएगी। फ्लुजो लोकप्रिय ड्राइव जैसे गूगल ड्राइव और मीट, जित्सि, गितुब, और अन्य के साथ एकीकरण भी प्रदान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपका काम बिना रुके जारी रहे और यह कि आपके मैसेंजर के आराम से भी बहुत कुछ पूरा हो सकता है।

एक गतिविधि जो एक कर्मचारी के समय और ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है, कैलेंडर की समीक्षा कर रही है और महत्वपूर्ण अपडेट का ट्रैक रख रही है।

फ्लुजो पर My wall वह है जो आपको एक ही नज़र में अपने दिन का पूरा अवलोकन देकर इसे एक साथ लाती है। आप अपनी सभी महत्वपूर्ण मीटिंग और रिमाइंडर देख सकते हैं, और कुछ ही क्लिक में अपने सभी टूल्स को एक्सेस करके प्रोडक्टिविटी स्ट्रीक पर स्टार्ट कर सकते हैं।

सभी आवश्यक और अनुकूलन अलर्ट जो आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करते हैं, आपके द्वारा सेट किए गए रिमाइंडर्स से, चाहे आप मीटिंग के लिए देर से चल रहे हों, आपको Tac द्वारा, फ़्लुजो पर अपने स्वयं के बॉट सहायक द्वारा वितरित किया जाता है। अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने के समान, टैक आपके दिन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकता है, ताकि आपको इसके बजाय अपनी ऊर्जाओं को चैनल करना पड़े, जो आप सबसे अच्छा करते हैं।

उत्पादकता में सुधार की एक सतत प्रक्रिया है, फ़्लुज़ो में टीम लगातार बेहतर संचार और सहयोग उपकरण विकसित करने का प्रयास करती है जो आदर्श कार्यस्थलों के निर्माण में सक्षम होगा जहाँ कार्य निर्बाध रूप से बहता है।

