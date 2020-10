जानिए क्यों यह फ्लाइट अटेंडेंट बन गई आंत्रप्रेन्योर और कैसे शुरू किया एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट

2005 में, पियाली चटर्जी घोष ने फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में अपना सपना देखा। उनकी एकमात्र योजना तब उनकी नौकरी के लिए प्रयास करना और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में पदोन्नति की मांग करना था। उद्यमिता तब तक उनके दिमाग में नहीं थी जब तक कि वह प्रशिक्षण विभाग का हिस्सा नहीं बन गई और एविएशन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों की उद्योग आवश्यकताओं और शिक्षा प्रणाली के बीच एक अंतर की पहचान की।

वह योरस्टोरी को बताती है, “एक प्रशिक्षक के रूप में, मुझे लगा कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली उद्योग के लिए आवश्यक सर्वांगीण कौशल और ज्ञान प्रदान नहीं करती है। कई नए लोगों को विमानन और भूगोल की मूल बातें और इतिहास नहीं पता था।“

एक दशक तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद, पियाली ने 2015 में फ्लेज इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी की शुरुआत की। वह कहती हैं, यह केवल छात्रों को साक्षात्कार के दौर से गुजरने में मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौशल से लैस करने के लिए है। स्टार्टिंग अप और स्केलिंग पियाली और उनकी टीम ने एविएशन और एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए सरकार के कौशल भारत मिशन के प्रशिक्षण को रेखांकित किया।

बेंगलुरु में स्थित, संस्थान ने एविएशन और हॉस्पिटैलिटी, पायलट ट्रेनिंग, होटल मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट मैंटेनेंस इंजीनियरिंग और इवेंट मैनेजमेंट जैसे सेवा क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में 3,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है। पाठ्यक्रमों की कीमत 20,000 रुपये से 1,85,000 रुपये के बीच है।

इसने दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में कई फ्लाइंग क्लबों के साथ पायलट प्रशिक्षण और TATA TISS के साथ अपने होटल मैनेजमेंट के अध्ययन को बेहतर बनाने के लिए साझेदारी की है।

उद्यमी का दावा है कि सभी पाठ्यक्रमों को International Accreditation Forum (IAF) और Dubai Accreditation Centre (DAC) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

बेंगलुरु के एमजी रोड से 10 लाख रुपये के शुरुआती निवेश के साथ शुरू किए गए इस संस्थान के अब महानगरों में 11 केंद्र हैं, और मुंबई, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, रायपुर और मंगलुरु जैसे टीयर I और II शहर हैं। कुछ केंद्रों का संचालन मताधिकार के आधार पर किया जाता है।

एविएशन इंडस्ट्री में पियाली के मजबूत नेटवर्क ने छात्रों के लिए प्लेसमेंट के अवसरों को बढ़ाने में मदद की, जिनमें से कई एयर एशिया, जेट एयरवेज, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, इंडिगो, कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, आईटीसी होटल्स और ताज होटल्स में नौकरी की। चुनौतियां वकीलों और शिक्षकों के एक परिवार से, 32 वर्षीय पहली पीढ़ी की उद्यमी हैं और उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा प्रणाली उद्यमिता के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी को सुसज्जित नहीं करती है।

"ग्राहकों से वादे करने से परे, आपको समाज के साथ अच्छे तालमेल बनाने की जरूरत है क्योंकि हमारे छात्र अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं।"

डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक बदलावों के साथ समायोजित होने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि रिस्किलिंग और रिलिजिंग अपने व्यवसाय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में वित्तीय साक्षरता को विकसित करने की आवश्यकता है।

पहले तीन वर्षों के लिए सुचारू रूप से संचालन चलाने और कुल 7 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने के बाद, टीम अब कोविड-19 के प्रभावों से निपटने के लिए पुनर्गठन कर रही है। वह कहती हैं कि वर्तमान में राजस्व कम है। नए सामान्य के लिए अनुकूल भौतिक शिक्षण केंद्र होने के बावजूद, पियाली, जो कि प्रोडक्ट हेड भी हैं, एक-डेढ़ साल पहले ऑनलाइन शिक्षण में उद्यम किया।

18 और 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों ने फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो में अधिक रुचि ली और पाठ्यपुस्तकों से सीखने के लिए उत्सुक नहीं थे, खासकर जब से भारत में कोविड-19 का प्रकोप हुआ है। युवा पीढ़ी के साथ कदम मिलाने के लिए उन्होंने वीडियो लेशन्स देना शुरू कर दिया।

इंस्टीट्यूट कंटेंट डेवलपमेंट के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज iON डिजिटल लर्निंग के साथ काम कर रहा है।

पियाली कहती हैं, “कोविड-19 शिक्षा क्षेत्र में सभी के लिए एक कैटेलिस्ट रहा है। डीमोनेटाइजेशन ने जितना प्रभाव फिनटेक पर डाला था, इसने भी उतना ही प्रभाव एडटेक पर डाला है। सरकार ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भी आगे आई है।”

आगे बढ़ते हुए, वह कहती है कि शिक्षा को पाठ-आधारित सीखने और व्यावहारिक सीखने के मिश्रित मॉडल पर पनपना चाहिए। महामारी अधिक भौगोलिक तक पहुंचने का अवसर प्रस्तुत करती है जहां उनकी उपस्थिति अभी तक नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, विशेष रूप से मालदीव, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों के लोगों ने अपने पाठ्यक्रमों में रुचि दिखाई है। वह कहती हैं कि सक्षम डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म को सक्षम करने से उनकी यात्रा और आवास की लागत कम हो जाएगी। पियाली कहती हैं कि दूरसंचार कंपनियों को दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी काम करना चाहिए।

हालांकि, उद्यमी को अपने बच्चों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार करने और महामारी के कारण अंतराल वर्ष का चयन करने के लिए माता-पिता को समझाने में कठिन समय बीत रहा है। "बहुत सारी कोशिशें उन्हें समझाने में जाती हैं कि ऑनलाइन भविष्य है और हमें शिक्षा के इस विकसित मॉडल का अनुसरण करना चाहिए," वह कहती हैं।

अब तक सेल्फ-फंडेड, इंस्टीट्यूट डिजिटल कंटेंट को रैंप करने की योजना बना रहा है और उसी के लिए धन जुटाना चाह रहा है।

