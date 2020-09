[फंडिंग अलर्ट] एग्रीटेक स्टार्टअप Aibono ने प्री-सीरीज़ ए राउंड में जुटाया 2 मिलियन डॉलर का निवेश

स्टार्टअप के अनुसार वह इस धन का उपयोग किसानों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के साथ अपने कनेक्शन का विस्तार करने के लिए करेगा। Aibono के संस्थापक विवेक आर

बेंगलुरु स्थित एग्रीटेक स्टार्टअप Aibono ने जापान और स्विट्जरलैंड के निवेशकों से अपने प्री-सीरीज A राउंड में निवेश जुटाया है।

इस दौर की अगुवाई टोक्यो और सिंगापुर में स्थित जापानी वेंचर कैपिटल फर्म रीब्राइट पार्टनर्स और मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस वेंचर कैपिटल ने की है। Rianta Capital (UK) की सहायक कंपनी स्विस इफ़ेक्ट निवेशक Lesing Artha ने भी इस दौर में भाग लिया है।

स्टार्टअप ने कहा कि यह 2,000 अतिरिक्त किसानों के साथ अपने संपर्क का विस्तार करने के लिए धन का उपयोग करेगा। यह खुदरा विक्रेताओं की संख्या को भी दोगुना कर देगा, जो सीधे ऐबोनो से उपज खरीदेंगे।

मूल तौर पर Aibono एक डेटा साइंस कंपनी है। यह खेत से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत करती है। स्टार्टअप भोजन की मांग-आपूर्ति तुल्यकालन, खेत विश्लेषण आदि से मेल खाने के लिए डेटा का उपयोग करता है, फूड वेस्टेज को रोकने के लिए, कृषि दक्षता में सुधार करने के साथ-साथ किसानों की आजीविका को स्थिर करता है, इसके पास जल्द खराब होने वाली सब्जियों में विशेषज्ञता है।

वर्तमान में, Aibono एक हजार से अधिक किसानों और 800 खुदरा विक्रेताओं के साथ काम करती है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र से ऑर्गेनिक्स और सब्जियों का स्रोत है। कंपनी किसानों को बेहतर उत्पादन देने के लिए सेवाओं की एक स्टैक भी प्रदान करती है और किराना और खुदरा विक्रेताओं को उत्पादन की आपूर्ति करती है।

संस्थापक और सीईओ विवेक राजकुमार ने कहा, “फंडिंग के इस दौर के साथ हम अब संस्थागत खुदरा क्षेत्र में विस्तार करने के साथ-साथ अपने मौजूदा किराना व्यवसायों को आपूर्ति क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए निवेश करेंगे, साथ ही स्विगी, डंजों जैसे आधुनिक डिलीवरी प्लेटफार्मों के माध्यम से सुपर पेरिशबल्स की प्रत्यक्ष-टू-होम आपूर्ति संभव करेंगे इसी के साथ हमारे विकास के अगले चरण में अमेज़न भी शामिल है।"

रेब्राइट पार्टनर्स के संस्थापक जनरल टेकी एबिहारा ने कहा, "भारत के नए कृषि उत्पाद की खुदरा मांग बढ़ रही है, बहुत कम खिलाड़ी मूल्य श्रृंखला में निर्बाध आवागमन के लिए जमीनी स्तर पर दर्द-बिंदुओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल के दिनों में फार्म-गेट बुनियादी ढांचे को खोलने पर सरकार के फोकस के साथ, हम एबोनो जैसे स्टार्टअप देख रहे हैं, जो निवेश करने के लिए पूर्ण-स्टैक-एग्री-व्यवसायों को आकर्षक बनाते हैं। यह उनके निरंतर पहले, मध्य और अंतिम-मील ई2ई को देखने के लिए प्रेरणादायक है। फल और सब्जी प्लेटफार्मों के बीच बेहतरीन वित्तीय प्रदर्शन करते हुए, आवश्यक प्रीमियम और जल्द खराब होने वाली सब्जियों को वितरित करते हुए महामारी के दौरान उनके निरंतर, मध्य और अंतिम-मील ई2ई संचालन को देखना प्रेरणादायक है।"

