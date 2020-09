WCC2: यह मेड इन इंडिया 3D क्रिकेट गेम दुनिया भर में हो रहा है लोकप्रिय

घरेलू गेमिंग ऐप वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप 2 (WCC2) आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में ‘पीपल्स चॉइस’ श्रेणी का विजेता बनी है। WCC2 नेक्स्टवेव मल्टीमीडिया द्वारा निर्मित WCC फ्रैंचाइज़ी का दूसरा गेम है।

वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप 2 (जिसे WCC2 के नाम से भी जाना जाता है), यह एक प्रमुख क्रिकेट सिमुलेशन गेम है, जो पीएम मोदी की आत्मानिभर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में गेमिंग में पीपल्स चॉइस की विजेता बन गई है। इसने श्रेणी में 74 प्रतिशत लोकप्रिय वोट प्राप्त किए, जबकि ज्यूरी राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया।

2015 में लॉन्च होने के बाद से चेन्नई के इंटरैक्टिव मोबाइल गेम्स के डेवलपर और गेमिंग दिग्गज नाज़ारा टेक्नोलॉजीज की सहायक कंपनी नेक्स्टवेव मल्टीमीडिया का गेम WCC2 एक पूर्ण विजेता रहा है।

भारत के सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेमों में से एक होने के साथ-साथ यह डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 खेलों में से एक है।

यह WCC फ्रैंचाइज़ी (नेक्स्टवेव मल्टीमीडिया के स्वामित्व वाला आईपी) का दूसरा गेम है। श्रृंखला के अन्य ऐप WCC लाइट, WCC राइवल्स और जल्द ही लॉन्च होने वाला WCC3 हैं। कुल मिलाकर, WCC ऐप्स ने 140 मिलियन से अधिक इंस्टॉल दर्ज़ किए हैं।

इससे पहले 2020 में, WCC के MAUs और DAUs ने क्रमशः 15 मिलियन और 3.5 मिलियन को हिट किया था, जो मोबाइल गेमिंग में लॉकडाउन के बाद आई उछाल से प्राप्त हुआ था। गूगल प्ले स्टोर पर अकेले WCC2 के 50 मिलियन से अधिक डाउनलोड हैं।

देसी मोबाइल गेम एक वैश्विक हिट है, जो 150 से अधिक देशों के उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित अधिकांश क्रिकेट खेलने वाले देशों में इसका एक बेहतरीन फैन बेस है।

नेक्स्टवेव मल्टीमीडिया के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्रन पीआर ने योरस्टोरी को बताया, "कुछ साल पहले एक निवेशक ने मुझे बताया कि 'गेम डेवलपमेंट कंपनी के भारत में होने का कोई कारण नहीं है'। अब, जब मैंने प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुना कि गेम्स का निर्माण करो और वैश्विक जाओ, हमें पता है कि दुनिया बदल गई है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज एक ऐसे सेक्टर के लिए एक सकारात्मक सुदृढीकरण है जिसमें कई कौशल की आवश्यकता होती है। अधिकांश अन्य सॉफ़्टवेयर की तुलना में गेम बनाना अधिक कठिन है। सरकार का जोर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है और एक समग्र सकारात्मक वातावरण बनाता है।" WCC2 हिट क्यों है? WCC2 एक सिमुलेशन मोबाइल वीडियो गेम है जो वास्तविक जीवन की क्रिकेट की नकल करता है, जिसमें लीग, स्टेडियम, खिलाड़ी, स्किल्स, रणनीति, पुरस्कार, लीडरबोर्ड, ट्रेनिंग, मैच की भविष्यवाणी, कैमरा एंगल, लाइटिंग आदि शामिल हैं।

महामारी के कारण स्टेडियम में क्रिकेट की अनुपस्थिति में WCC2 का एनिमेटेड 3डी वातावरण सबसे नज़दीकी है जो फैंस वास्तविक खेल में प्राप्त कर सकते हैं। यूजर्स आईपीएल, विश्व टी 20 कप, एशिया कप, बिग बैश, एशेज, विश्व कप और द्विपक्षीय श्रृंखला सहित 11 अलग-अलग टूर्नामेंट का चयन कर सकते हैं।

ऐप में 18 अंतर्राष्ट्रीय और 10 घरेलू टीमें, 42 स्टेडियम, टेस्ट, एकदिवसीय और टी 20 में कई लीग, 150 बैटिंग एनिमेशन, 28 बॉलिंग एक्शन, रियलिस्टिक बॉल फिजिक्स पिच (फ्लैट, डस्टी, ग्रीन) पर आधारित है, साथी ही इसमें खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट प्रतिक्रियाएं, डायनामिक ग्राउंड साउंड्स, एलईडी मोड्स के साथ नाइट मोड गेमप्ले आदि शामिल हैं।

उपयोगकर्ता तीन मल्टीप्लेयर प्रारूपों से चुन सकते हैं: ऑफ़लाइन मल्टीप्लेयर, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर और बल्लेबाजी मल्टीप्लेयर। WCC2 सामाजिक गेमिंग सुविधाओं जैसे ‘चैलेंज ए फ्रेंड ’, ‘गैंग्स ऑफ क्रिकेट’ और ‘वर्ल्ड टूर’ के साथ आता है।

ऐप पर बिताया गया औसत समय लॉकडाउन में 20 प्रतिशत बढ़ गया है और इसके ‘लोकल रिवाइल्स’ मोड के उपयोग में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संस्थापक कहते हैं, “यह मोड आपको आपके बगल में किसी के साथ इंटरनेट के बिना खेलने की अनुमति। यह उपयोग लॉकडाउन के दौरान ऊपर उठा है।”

वे कहते हैं, WCC2 द्वारा बनाए गए समग्र गेमिंग अनुभव के बावजूद एक सुविधा संपन्न गेम का निर्माण एक "कठिन" और लंबी प्रक्रिया है।

राजेंद्रन ने बताया, “सिमुलेशन खेल का निर्माण करना बहुत कठिन हैं। वे मिड-कोर गेमिंग ऐप के लिए आकस्मिक हैं जो कि गुणवत्ता वाले गेमप्ले और एनीमेशन के साथ रियलिस्टिक और विजुअल अपील करते हैं, जिससे प्रशंसकों को वाह करने पर मजबूर किया जा सकता है। ये निर्माण के लिए महंगे हैं और आपको लंबी अवधि के लिए योजना बनानी होगी, उत्पाद में निवेश करते रहना होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपडेट जारी रखना होता है कि खेल को लंबी शेल्फ लाइफ मिलती रहे। इन खेलों में अपडेट सबसे बड़ी चीज है।”

गेमिंग ऐप्स एक "बहु-कुशल" मानसिकता के लिए भी कॉल करते हैं। वे कहते हैं, "आपको एक ठोस गेमिंग उत्पाद बनाने के लिए कई कौशल की आवश्यकता है, जैसे सॉफ्टवेयर, एआई, भौतिकी, गति, डिजाइन, एनीमेशन, और कम्यूनिटी बिल्डिंग और सब कुछ।"

विकास और ऐप मॉनेटाइजेशन हालांकि क्रिकेट भारत में अद्वितीय लोकप्रियता प्राप्त करता है, एक क्रिकेट खेल या किसी अन्य गेमिंग ऐप का मॉनेटाइजेशन कतई आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में यूजर्स ऐतिहासिक रूप से ऐप्स के लिए भुगतान करना पसंद नहीं करते हैं।

जबकि सेंसर टॉवर के अनुसार, ऐप इंस्टॉल और खर्च किए गए समय (कुछ श्रेणियों में) के मामले में भारत दुनिया का नेतृत्व करता है, जबकि उपभोक्ता ऐप खर्च में यह काफी पीछे है।

इसलिए, WCC मुख्य रूप से इन-ऐप खरीदारी के विकल्प के साथ विज्ञापन-मुक्त ऑफ़र है। यूजर्स अधिक कौशल, टूर्नामेंट आदि को अनलॉक करने के लिए भुगतान कर सकते हैं।

नेक्स्टवेव मल्टीमीडिया का दावा है कि WCC2 ने "सभ्य राजस्व" उत्पन्न किया है, जो पूरी तरह से "संगठित" रूप से 25-30 प्रतिशत बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी की ओर से बिना किसी गंभीर प्रयास के भी इन-ऐप खरीदारी (IAP) लगभग 50 प्रतिशत बढ़ी है।

राजेंद्रन कहते हैं, “हमने अब तक केवल विज्ञापनों के माध्यम से कमाई करने पर ध्यान दिया है। क्रिकेट खेल खुद को खूबसूरती से विज्ञापन मॉनेटाइजेशन के लिए उधार देते हैं। वास्तविक मैचों में ओवरों के अंत में विज्ञापन होते हैं। भारतीय दर्शकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए हमने अपना संपूर्ण राजस्व मॉडल इसके चारों ओर बनाया है और यूजर्स को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन त्वरित विकास के लिए, हम नए अनुभवों और इनाम यांत्रिकी के साथ एक इन-गेम अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जो IAP के माध्यम से कमाई जा सकती है।”

खेल का प्रीमियम संस्करण और WCC2 की अगली कड़ी WCC3,, कुछ ही हफ्तों में आने वाला है। इसमें मैथ्यू हेडन और आकाश चोपड़ा जैसे क्रिकेटरों की मैच कमेंट्री शामिल है।

लेकिन मताधिकार में सभी पूर्व संस्करण मौजूद हैं और गेम डेवलपर के लिए यूजर्स की वृद्धि और राजस्व को चलाते हैं। मार्च में, WCC2 ने फैंटेसी के साथ भागीदारी की और प्रशंसकों के बीच अपनी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) का आयोजन किया है।

राजेंद्रन कहते हैं, "WCC लाइट लो-एंड वाले उपकरणों के लिए 38 एमबी की ऐप है, जिसमें 512 एमबी रैम जरूरी है, जबकि WCC2 600 एमबी का है और WCC3 1 जीबी से अधिक का होगा... हम हर डिवाइस पर ध्यान रख रहे हैं।"

भारत की मोबाइल गेमिंग आबादी 300 मिलियन से आगे बढ़ रही है और सरकार की मेड इन इंडिया ऐप्स के लिए चल रही कोशिश के साथ WCC केवल लाभ के लिए खड़ी हो सकती है। क्रिकेट के "रियालिज़्म और प्रामाणिकता" को बनाए रखना ही इसे अन्य खेलों से अलग करता है।

संस्थापक ने कहा, "हम केवल सीजनल अपडेट के बजाय बेहतर यूजर एक्सपिरियन्स के लिए गेम को लगातार अपडेट करने में विश्वास करते हैं।"

