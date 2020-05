[फंडिंग एलर्ट] एग्रीटेक स्टार्टअप एगोज़ ने सीड राउंड में जुटाये 2.5 करोड़ रुपये

बिहार के स्टार्टअप ने इसके पहले एंजल निवेशकों से 1.2 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया था। यह स्टार्टअप इस नए निवेश का उपयोग अपनी वृद्धि और विस्तार योजनाओं को आगे ले जाने के लिए करेगा। एगोज़ टीम

एग प्रोड्यूसर और एग्रीटेक स्टार्टअप एगेज ने अपनी सीड फंडिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बिहार के स्टार्टअप ने पहले एंजल निवेशकों से 1.2 करोड़ रुपये का निवेश इकट्ठा किया था।

सीड फंडिंग राउंड में ट्राक्सेन लैब्स, एंगेलिस्ट, ट्राई-डीप कैपिटल, लेटरट्रांसपोर्ट के संस्थापकों और एंजेल निवेशकों के साथ-साथ नरेन्द्र शंकर, सुनील मिश्रा, और विशाल शर्मा जैसे निवेशकों की भागीदारी देखी गई।

IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र और Eggoz संस्थापक उत्तम कुमार ने कहा, "Eggoz पोल्ट्री फ़ार्मिंग कई सीमांत किसानों के लिए और साथ ही बढ़ती आबादी की खाद्य समृद्ध आवश्यकता को पूरा करने व आय करने के लिए सबसे अधिक लाभदायक और स्थिर व्यवसाय में से एक है।" दिसंबर 2017 में स्थापित Eggoz ने कहा कि यह उत्तर भारत के कई स्थानों पर गहरे एकीकरण के तहत किसानों के साथ काम करता है। इसी के साथ स्टार्टअप अंडे का उत्पादन करने के लिए अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इगोज टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म के साथ, किसान सस्ती प्रारंभिक निवेश और कम भूमि की आवश्यकता पर 500 मुर्गियों के साथ काम शुरू कर सकते हैं।

Also Read [फंडिंग एलर्ट] बी2बी स्टार्टअप GroCurv ने यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट्स से जुटाया सीड फंड

इन प्रयासों के साथ स्टार्टअप का दावा है कि यह गांवों को पोषण और आजीविका के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के इरादे के अनुरूप काम कर रहा है।

अभिषेक गोयल, संस्थापक, ट्रैक्सन लैब्स, ने कहा, “भारत अंडा सप्लाई चेन काफी हद तक असंगठित है। एक खिलाड़ी के लिए उत्पादन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने और एक भरोसेमंद उपभोक्ता ब्रांड बनाने का अवसर है। हम इस बाजार को हल करने के लिए संस्थापक टीम के जुनून से काफी प्रभावित हैं। ” अभिषेक नेगी, उत्तम कुमार, आदित्य सिंह और पंकज पांडे द्वारा स्थापित, Eggoz अब तक दो करोड़ से अधिक अंडे बेच चुका है और इसके पास बंधन के तहत 1,00,000 से अधिक पक्षी हैं।

इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु स्थित ग्रीनहाउस एग्रीटेक स्टार्टअप क्लोवर को एल्टरिया कैपिटल से उद्यम ऋण में 7 करोड़ रुपये मिले थे। फरवरी 2020 में हुई घोषणा के अनुसार मौजूदा फंडिंग सिरीज़ ए फंडिंग में अर्जित हुई राशि 39 करोड़ रुपये (5.5 मिलियन डॉलर) के शीर्ष पर थी, जिसमें एक्सल, ओमनिवोर ने भाग लिया था। Also Read [फंडिंग एलर्ट] DigitalOcean ने मौजूदा निवेशक Access Industries और Andreessen Horowitz से जुटाया 50 मिलियन डॉलर का निवेश

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com