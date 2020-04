[फंडिंग अलर्ट] एकना मेडिकल ने एलजीटी लाइटस्टोन एस्पाडा से जुटाए 54 करोड़ रुपये

एलजीटी लाइटस्टोन एस्पाडा ने एकना मेडिकल (Akna Medical) में $7 मिलियन (लगभग 54 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। भारत पर केंद्रित एलजीटी लाइटस्टोन की इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट आर्म एलजीटी लाइटस्टोन एस्पाडा द्वारा पिछले दो महीनों में की गई ये छठी डील है। वहीं एकना मेडिकल की बात करें तो यह एक टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सप्लाई चैन प्लेटफॉर्म जो पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ अस्पतालों और मैन्युफैक्चरर, दोनों के लिए कॉस्ट को ऑप्टिमाइज भी करता है।

कंपनी का प्रोडक्ट स्मार्टबाय अस्पतालों को कुछ भी खरीदने के लिए रणनीतिक तौर पर मदद करता है। ये उन्हें स्टैंडर्डाइजेशन (मानकीकरण) को बनाए रखने, लागत को कम करने और प्रोटोकॉल के पालन को बढ़ाने में मदद करता है।

एकना मेडिकल अगले दो वर्षों में देश भर में अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाने और अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स ऑफरिंग को गहरा करने के लिए $20 मिलियन खर्च करेगा। हैदराबाद मुख्यालय वाली इस कंपनी की स्थापना सौरभ पांडे और महादेवन नारायणमोनी ने की है।

एकना का 360-डिग्री सलूशन कस्टमर्स के साथ मिलकर संपूर्ण फील्ड फोर्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और सप्लाई चैन कार्यों को शामिल करता है। प्रोडक्ट्स को ट्रैक करके टीम रियल टाइम में काम करती है। ब्रांड मालिकों, उनके फील्ड फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन हब्स और ग्राहकों को एक ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर लाकर, स्टार्टअप एंटायर सप्लाई चैन में दृश्यता प्रदान करता है। इसका नतीजा निकलता है कि यह बेहतर प्लानिंग, कम चैनल लागत और सटीक रिवेन्यू ट्रैकिंग प्रदान करता है।

एक बयान में, एलजीटी लाइटस्टोन एस्पाडा के मैनेजिंग पार्टनर कार्तिक श्रीवत्स ने कहा, "भारत में हेल्थकेयर वैल्यू चैन में व्यवस्थागत बदलाव और तकनीकी इनोवेशन के माध्यम से हस्तक्षेप काफी कम है। हमारी रणनीति एकना मेडिकल जैसे हाई-ग्रोथ वाले प्लेटफार्मों को सपोर्ट करना है, जिसमें टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने, सप्लाई चैन को बदलने और बड़े स्तर पर हेल्थकेयर आउटकम को डिलीवर करने की क्षमता है।"

भारत में, एकना मेडिकल के ग्राहकों में मैक्स हेल्थकेयर, फोर्टिस, मेदांता और क्लाउडनाइन के साथ-साथ देश भर के छोटे अस्पताल शामिल हैं। कंपनी Pfizer, Sanofi, Braun, Bharat Serums और Vaccines सहित अग्रणी निर्माताओं और दवा कंपनियों के साथ साझेदारी भी करती है।

एलजीटी लाइटस्टोन एस्पाडा की यह छठी निवेश घोषणा है। कंपनी ने Vogo में निवेश किया है, और किफायती हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस में भी निवेश किया है। इसने विव्रीति कैपिटल, स्मार्टकॉइन और आर्या में भी निवेश किया है। Also Read [फंडिंग अलर्ट]: रेको ने प्राइम वीपी से भागीदारी के साथ, वर्टेक्स वेंचर्स की अगुवाई में सीरीज ए राउंड में जुटाए 6 मिलियन डॉलर

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com