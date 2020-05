[फंडिंग अलर्ट] अमेज़ॅन-समर्थित कैपिटल फ्लोट ने मौजूदा निवेशकों से जुटाये 4.8 मिलियन डॉलर

इसके पहले अप्रैल 2018 में कंपनी ने सीरीज़ सी राउंड के हिस्से के रूप में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन इंक से इक्विटी फंडिंग के रूप में 22 मिलियन डॉलर जुटाए थे। सांकेतिक चित्र

फिनटेक स्टार्टअप कैपिटल फ्लोट ने अपने मौजूदा निवेशकों अमेजन इंक और दिनेश जे हिंदुजा से टॉप-अप निवेश के रूप में 4.8 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। स्टार्टअप ने पहले इक्विटी फंडिंग के रूप में 110 डॉलर मिलियन से अधिक निवेश जुटाया था।

कंपनी ने 3,899.34 रुपये के प्रीमियम पर 100 रुपये प्रति के फेस वैल्यू के साथ अंकित मूल्य पर 92,728 सिरीज़ ई2 कंपलसरी कन्वर्टिबल प्रेफेरेंस शेयर (सीसीपीएस) आवंटित किए हैं। इस प्रकार कंपनी ने 37.08 करोड़ रुपये या 4.8 मिलियन डॉलर का निवेश जुटाया है। अमेज़न ने 29.66 करोड़ रुपये ( 3.89 मिलियन डॉलर) का निवेश किया, जबकि दिनेश जे आहूजा ने 7.41 करोड़ रुपये ( 97,2872 डॉलर) का निवेश किया है।

2013 में स्थापित कैपिटल Capfloat Financial Services Private Limited का ट्रेड नाम है (जिसे पहले ज़ेन लेफिन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), यह एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत है। कैपिटल फ्लोट का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसमें मुंबई, दिल्ली-एनसीआर के कार्यालय शामिल हैं।

इस साल जनवरी में कैपिटल फ्लोट ने घोषणा की कि इसने पूरे भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को कार्यशील पूंजी वित्तपोषण देने के लिए जापानी वित्तीय संस्थान क्रेडिट सेसन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में, कैपिटल फ्लोट ने कहा कि वह अगले साल MSME को 1,500 करोड़ रुपये उधार देने की योजना बना रही है।

मीडिया को दिए एक बयान में कैपिटल फ्लोट ने कहा था कि दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से एक अद्वितीय सह-उत्पत्ति मॉडल विकसित किया है जिसके माध्यम से वे दोनों देश भर में एमएसएमई को क्रेडिट देने के लिए पूंजी का योगदान करेंगे।

बेंगलुरु स्थित इस डिजिटल ऋणदाता ने अप्रैल 2018 में इसके सीरीज़ सी राउंड के हिस्से के रूप में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन इंक से इक्विटी फंडिंग के रूप में 22 मिलियन डॉलर जुटाए थे। उसी वर्ष कैपिटल फ्लोट ने 30 मिलियन डॉलर के मूल्य वाले एक सौदे में व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन ऐप Walnut (Thumbworks Technologies Pvt Ltd) का अधिग्रहण किया था।

इसके अतिरिक्त इसने पहले 2017 में सिलिकॉन वैली-आधारित रिबबिट कैपिटल के नेतृत्व में एक दौर में 45 मिलियन डॉलर जुटाए थे, साथ ही मौजूदा निवेशकों SAIF पार्टनर्स, सिकोइया इंडिया और क्रिएशन इनवेस्टमेंट्स से भागीदारी की थी।

