दक्षिण भारत में 260 स्टोर वाली ऑप्टिकल चेन स्पेक्समेकर्स ने Eight Roads Ventures से 23 करोड़ रुपये जुटाए हैं। हालाँकि COVID-19 की वजह से आई वियर सेक्टर प्रभावित हुआ था, लेकिन स्पेक्समेकर्स ने एक वर्चुअल 3D ट्राइ-ऑन एक्सपिरियन्स लॉन्च किया, जिससे ग्राहकों को विभिन्न शैलियों की एक सरणी से चुनने की अनुमति मिली। कंपनी ने हाल ही में ‘ब्लू ज़ीरो’ नामक सुरक्षात्मक चश्मों की एक नई लाइन लॉन्च की है, जो मैक्युलर डीजेनेरेशन के जोखिम को कम करके आंख की रक्षा करती है।

Eight Roads Ventures ने पहली बार कंपनी में दिसंबर 2017 में सीरीज ए दौर के हिस्से के रूप में निवेश किया। तब से स्पेक्समेकर्स ने Eight Roads Ventures से और 7 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। स्पेक्समेकर्स के सीईओ और संस्थापक प्रतीक शाह ने कहा, “अन्य कंपनियों की तरह इन पिछले कुछ महीनों ने हमें उन चीजों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। हमारे ऑनलाइन स्टोर को लॉन्च करने और हमारे ग्राहकों को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के तरीकों के बारे में सोचने से हमें ब्रांड के लोकाचार के लिए सही रहने में मदद मिली है। हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती, उच्च गुणवत्ता, भरोसेमंद ऑप्टिकल उत्पादों के साथ प्रदान करना है जो सुलभ हैं।"

फंड का उपयोग एक ओमनी-चैनल की उपस्थिति बनाने और ई-कॉमर्स व्यवसाय की डिजिटल और तकनीकी क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाएगा। कंपनी की योजना नए भूगोल में स्टोर जोड़ते हुए ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन मॉडल पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित करने की है।

ऑनलाइन स्टोर के लॉन्च के बाद से कंपनी ने 300 प्रतिशत वृद्धि के साथ ऑनलाइन ऑर्डर आदेशों को देखा है। जैसा कि अर्थव्यवस्था फिर से खुल जाती है, उपभोक्ता मूल्य की तलाश करेंगे और मूल्य एक महत्वपूर्ण अंतर होगा। खरीदने की आदतें बदल जाएंगी, उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता की मांग होगी लेकिन एक सस्ती कीमत पर। एक किफायती आईवियर ब्रांड के रूप में स्पेसकैमर्स का कहना है कि यह आने वाले महीनों में अपने उत्पादों की मांग को देखता है। Also Read महज 2 लाख रुपये से शुरू हुआ इस इंजीनियर का पीपीई व्यवसाय आज स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचा रहा है

