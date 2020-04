[फंडिंग अलर्ट] डिजाइन और एनीमेशन स्टार्टअप LottieFiles ने एडोब फंड फॉर डिजाइन और 500 स्टार्टअप्स से जुटाई सीड राउंड फंडिंग

एनीमेशन फाइल फॉर्मट डॉटलोटी (dotLottie- जो औसतन एक GIF से 600 प्रतिशत छोटी होती है) के निर्माता व एनीमेशन वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म लोटी फाइल्स (LottieFiles) ने घोषणा की कि इसने एडोब फंड फॉर डिजाइन और 500 स्टार्टअप्स (500 Startups) से सीड राउंड की फंडिंग में अघोषित राशि जुटाई है। लोटी फाइल्स के सैन फ्रांसिस्को और कुआलालंपुर में ऑफिस हैं और 60+ देशों में इसका मजबूत यूजर बेस है। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: the logical news)

स्टार्टअप ने कहा कि वह आर एंड डी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) के लिए इस फंड का का उपयोग करेगा और फाइल फॉर्मट को और भी अधिक सक्षम बनाने के लिए और अपने वर्कफ्लो प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए निवेश करना जारी रखेगा। लोटी फाइल्स के सह-संस्थापक और सीईओ क्षितिज मिंगलानी ने कहा कि उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग दुनिया भर में 32,000 से अधिक कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनमें एयरबीएनबी, गूगल, टिक टॉक, हॉटस्टार और स्विगी जैसे कुछ नाम शामिल हैं।

क्षितिज मिंगलानी और नट्टू अदनान द्वारा 2019 में स्थापित, LottieFiles प्लेटफार्मों, वेबसाइटों, और मार्केटिंग, कंज्यूमर्स, गेमिंग, आदि पर इंटरैक्टिव कंटेंट की पावर पर दांव लगा रहा है। इसने हाल ही में Adobe After Effects और Figma जैसे लोकप्रिय टूल के साथ अपना प्लगइन इंटीग्रेशन शुरू किया, और इस तिमाही में कम से कम तीन ऐसे इंटीग्रेशन की घोषणा करेगा। कंपनी का दावा है कि भारत ग्राहकों के मामले में उसका सबसे बड़ा बाजार है।

सह-संस्थापक और सीटीओ नट्टू अदनान ने कहा, “डिजाइन और संबंधित उपकरणों की सीखने की अवस्था काफी विशाल है, और प्लेटफार्मों पर इंटरैक्टिव कंटेंट को अप्लाई करना डेवलपर्स के लिए एक कठिन प्रक्रिया है। इन अक्षमताओं का मुकाबला करने के लिए, हमने LottieFiles को सुपर सहज बनाया है और कोई भी कोड की एक लाइन राइट किए बिना प्लेटफॉर्म पर अधिकांश फंक्शन कर सकता है।"

स्टार्टअप द्वारा जारी एक रिलीज में कहा गया कि यह एक ज्ञात तथ्य है कि डिजाइन में अन्तरक्रियाशीलता (interactivity) जुड़ाव और सहायक रूपांतरणों को काफी बढ़ाती है, और लोट्टी एनिमेशन का उपयोग इंटरैक्टिव कंटेंट को अधिक पंच प्रदान कर रहा है क्योंकि विश्व स्तर पर उपयोगकर्ता ऑनलाइन अधिक समय व्यतीत करते हैं। क्षितिज मिंगलानी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने भारत में अपना आखिरी वेंचर HomeBuy360 को हाउसिंग डॉट कॉम को बेचा था। और पिछले सात वर्षों से एक एडटेक पर्सनल ग्रोथ प्लेटफॉर्म माइंडवैली (Mindvalley) के सह-संस्थापक हैं, जिसमें 80 से ज्यादा देशों के 12 मिलियन छात्र हैं और 300 से अधिक कर्मचारी हैं।

वहीं नट्टू अदनान एक अनुभवी उद्यमी हैं, और उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया में कई तकनीकी स्टार्टअप बनाए हैं।

