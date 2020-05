कंपनी ने कहा कि नए निवेश को बड़े पैमाने पर उत्पाद विकास और टक-इन अधिग्रहण की दिशा में निर्देशित किया जाएगा। प्रजीत नानू, सीईओ और Nium के सह-संस्थापक

ग्लोबल फिनटेक स्टार्टअप Nium (पहले InstaReM) ने घोषणा की कि उसने इक्विटी फंडिंग का एक नया दौर उठाया है, जिसमें नए निवेशक वीजा और BRI वेंचर्स, इंडोनेशिया के बैंक BRI के कॉर्पोरेट वेंचर आर्म शामिल हैं।

Nium ने कहा कि वह अपने विविध भुगतान इनफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश को आगे बढ़ाने के लिए धन का उपयोग करेगी, जिसमें उपभोक्ताओं, एसएमई, बड़े उद्यमों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा। नए उठे कॉर्पस को बड़े पैमाने पर उत्पाद विकास और टक-इन अधिग्रहण की दिशा में निर्देशित किया जाएगा। बाद के लिए, Nium यूरोप, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बाजारों में ऊर्ध्वाधर विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करेगा।

प्रियम नानु, सीईओ और Nium के सह-संस्थापक ने कहा, "हम स्थानीय भुगतान आदि में क्षमताओं के साथ तकनीकी बुनियादी ढांचे के खिलाड़ियों में रुचि रखते हैं, जो हमें पूरा करते हैं और हमें उन बाजारों में और तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं जहां हम तेजी से बढ़ रहे हैं।" Nium एक वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच है जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सीमाओं के पार धन भेजने, खर्च करने और प्राप्त करने के तरीके को पुनर्परिभाषित करता है। यह वर्तमान में जापान, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, मलेशिया, भारत और सिंगापुर में लाइसेंस प्राप्त है और 90 से अधिक देशों, 65 में वास्तविक समय संचालित करने का दावा करता है। इसे पूर्व में InstaReM के रूप में जाना जाता था, कंपनी ने पिछले साल अक्टूबर में Nium के रूप में रीब्रांड किया था।

स्टार्टअप का दावा है कि अब यह जापान और इंडोनेशिया के साथ 10 लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों के लाखों ग्राहकों तक पहुंच गया है जो नवीनतम संस्करण हैं। उद्यम के मोर्चे पर कंपनी छह महाद्वीपों के ग्राहकों की सेवा करती है। पूरी तरह से माइक्रो-सर्विस संचालित मॉडल के माध्यम से Nium अक्षमताओं को हल करता है, जो ई-कॉमर्स जैसे बड़े उद्योगों के लिए पारंपरिक भुगतान प्रक्रियाओं, एसएमई के लिए बड़े कॉरपोरेट्स, जैसे कि पेरोल डिस्ट्रिब्यूशन से लेकर यात्रा और व्यय प्रबंधन आदि जैसी सेवाओं में उपलब्ध हैं।

क्रिस क्लार्क, क्षेत्रीय अध्यक्ष, एशिया पसेफिक, वीज़ा ने कहा, "निम और वीज़ा का साथ 2019 की शुरुआत में शुरू हुआ जब निम एशिया पैसिफिक में वीज़ा फिनटेक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में शामिल हुई। हमने दक्षिण पूर्व एशिया में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए नए वाणिज्य अनुभवों पर एक साथ काम किया है।” बीआरआई वेंचर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निको विडेजा कहते हैं, "हम उनके InstaReM के दिनों के बाद से Nium के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जब वे उपभोक्ता प्रेषण को संसाधित कर रहे थे और हम अपनी वृद्धि को देखने के लिए उत्साहित हैं क्योंकि वे वित्तीय संस्थानों और कॉरपोरेट्स को शामिल करने के लिए अपने सेवा का विस्तार कर रहे हैं। वित्तीय प्रौद्योगिकी की क्षमता असीम है और हम इसे आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। विकास के पथ पर Nium का समर्थन करने के रूप में वे इंडोनेशिया और उससे आगे अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं।"

Nium ने इसके पहले फंडिंग में कुल 61 मिलियन डॉलर का निवेश जुटाया था, जिसमें मार्च 2019 में अपने सीरीज़ सी दौर को 41 मिलियन डॉलर का निवेश भी शामिल है। Also Read [स्टार्टअप भारत] सूरत में छोटे कपड़ा व्यापारियों की मदद कर रहा है गूगल के पूर्व कर्मचारी का यह स्टार्टअप

