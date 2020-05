कोरोनावायरस: निंजाकार्ट की नई पहल लॉकडाउन के दौरान किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचा रही है

निन्जाकार्ट की नई पहल ‘हार्वेस्ट द फार्म्स’ कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच ताजा उपज बेचने के लिए संघर्ष कर रहे किसानों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रही है। वासुदेवन चिन्नाथम्बी, सह-संस्थापक, निंजाकार्ट

सुबह 4 बजे कुमार एन ने अपने ट्रक को 40 टन प्याज के साथ होसकोटे में अपने खेतों से बेंगलुरु के केआर मार्केट के लिए रवाना किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी उपज बेच सकें और कुछ पैसे कमा सकें।

लेकिन लॉकडाउन और प्रतिबंधित गतिविधि का मतलब था कि प्याज से लदे ट्रक के लिए कोई खरीदार नहीं थे, इसके बाद उन्होने आखिरी में 1,000 रुपये में बहुत कुछ बेचा, जिससे वे अपने ट्रक के लिए ईंधन का भुगतान कर सकें। कुमार की स्थिति अनोखी नहीं है, मार्च से शुरू हुए देशव्यापी लॉकडाउन ने कई किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

वेजीटेबल ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्रीराम गढ़वे ने पुणे स्थित प्रकाशन सकल टाइम्स में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा कि किसानों उपज को बेचने में सक्षम नहीं थे और लॉकडाउन के कारण कई टन उत्पादन बेकार हो रहा था। लॉकडाउन के चलते कई किसानों ने वास्तव में फसल को खेत में ही रहने दिया। कोरोनावायरस से पहले की आपूर्ति श्रृंखला ने इस तरह से काम किया कि किसान अपनी उपज की कटाई करेंगे, इसे स्थानीय मंडियों में ले जाएंगे, जिसके बाद थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेताओं को वितरित करेंगे, लेकिन लॉकडाउन ने लॉजिस्टिक बुरी तरह हिला कर रख दिया।

इस समस्या के कारण फ़ार्म-टू-फॉर्क बी 2 बी ग्रॉसरी स्टार्टअप निंजाकार्ट ने ‘हार्वेस्ट द फ़ार्म्स’ पहल शुरू की और किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए उत्सुक किया।

हार्वेस्ट द फार्म्स को स्थानीय किराने की दुकानों के साथ साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा और बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे में ज़ोमैटो, स्विगी और ड़ंजो के माध्यम से उपलब्ध होगा। ग्राहक Zomato Market, Swiggy किराना, या Dunzo Fruit और Vegetable सेक्शन पर लॉग इन कर सकते हैं और निकटतम Ninjacart संचालित दुकानों की खोज कर सकते हैं। इस तरह वे ताज़ी सब्जियाँ और फल चुन सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। टूटी हुई सप्लाई चेन के साथ काम करना जबकि इस दौरान कई ईकॉमर्स 20X की वृद्धि को देख रहे हैं, कई डिलीवरी स्टार्टअप आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं का सामना कर रहे हैं। विस्तारित लॉकडाउन ने वास्तव में हाइपरलोकल डिलीवरी सप्लाई चेन की लचक का परीक्षण किया है।

पहला हफ्ता सबसे बुरा था, जिसमें डिलीवरी बॉयज को डिलीवरी की अनुमति नहीं थी, जबकि फैक्ट्री और वेयरहाउस वर्कर्स अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सकते थे, जोकि श्रम की अनुपलब्धता के संदर्भ में एक और गंभीर चुनौती है। इस दौरान ज्यादातर प्रवासी लेबर अपने घर लौट रहे हैं।

माल की आवाजाही में अब आसान हो सकती है, लेकिन समस्याएं बनी रहने की संभावना है। इनमें सप्लाई भी शामिल है, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं राज्य के विभिन्न हिस्सों से आती हैं और इस समय अंतर्राजीय ट्रांसपोर्ट एक समस्या बना हुआ है।

निंजाकार्ट के सह-संस्थापक, वासुदेवन चिनथम्बी कहते हैं, “निंजाकार्ट मे हमें अपने किसानों से पर बात की जो अपने मूल कार्य पर इस स्थिति के प्रभाव के बारे में चिंतित थे। ये किसान स्थानीय एजेंटों, खुदरा दुकानों और किरानों को आपूर्ति के मुख्य स्रोत हैं। आवाजाही पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों के साथ हम बाधित सप्लाई चेन को देख रहे थे। यहाँ तक कि हमारे समुदाय के किसान भी हमारे पास नहीं पहुंचे। उनका सवाल ये थे कि क्या हम अपने खरीदने की क्षमता इतनी बड़ा सकते हैं कि उनकी फसल खेतों में बर्बाद न हो।" इसके बाद टीम ने डिमांड और सप्लाई को समझा। समस्या यह थी कि मौजूदा मांग को कम करने की पेशकश किसानों की आपूर्ति की मात्रा को अवशोषित नहीं कर सकती थी। Also Read डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों के बच्चों को मुफ्त में लाइव कक्षाएं देती है यह एडटेक कंपनी डिमांड-सप्लाई इकोनॉमिक्स संस्थापकों ने महसूस किया कि मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का उपयोग करते हुए और Swiggy, Zomato, और Dunzo जैसी हाइपर-लोकल डिलीवरी कंपनियों के साथ साझेदारी करके, Ninjacart सीमांत लागत पर सीधे उपभोक्ताओं को बेचना शुरू कर सकती है।

वासुदेवन कहते हैं, “हमने इसे किसानों की मदद करने के एक अवसर के रूप में देखा क्योंकि वे समस्या में फस गए थे और इस तरह हमने हार्वेस्ट द फार्म्स पहल की शुरुआत की। पहले दिन से हमने विभिन्न एग्रीगेटरों के माध्यम से एक अच्छी मांग और बढ़ते हुए ऑर्डर की संख्या देखी है। जैसा कि मांग में वृद्धि जारी है, हम आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए अधिक किसानों के साथ साझेदारी कर रहे हैं जिससे वे सभी भी लाभान्वित हो रहे हैं।" निंजाकार्ट किसान नेटवर्क के भीतर और बाहर भी टीम ने बड़ी मात्रा में उपलब्ध उपज की पहचान की है जो ग्राहकों तक नहीं पहुंच सकती है। टीम किसान के साथ बाजार मूल्य को समझने के लिए काम करती है और पारस्परिक रूप से एक कीमत पर सहमत होती है, जिस पर निंजाकार्ट सीधे ग्राहकों को इनकी आपूर्ति करता है।

वासुदेवन कहते हैं, “इस तरह हम उपभोक्ताओं को उत्पादन देने में सक्षम हैं। आपूर्ति श्रृंखला की लागतें वर्तमान में हमारे द्वारा वहन की जाती हैं, क्योंकि यह किसानों को मदद करने के लिए हमारे निहित स्वार्थ में है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता लागत-प्रभावी दरों पर ताजी सब्जियां खरीदने में सक्षम हैं।” चूंकि फसलों को लॉकडाउन से पहले बोया गया था, इसलिए आपूर्ति बहुत है। निंजाकार्ट की टीम हार्वेस्ट द फार्म के माध्यम से मांग में वृद्धि देख रही है।

वासुदेवन कहते हैं, “हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उपभोक्ताओं के लिए नए उत्पादन को अधिक सुलभ बनाएंगे और स्विगी, ज़ोमैटो, और डंज़ो जैसे प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी करके मांग में वृद्धि करेंगे। एक बार इनलाइन होने के बाद हम अधिक से अधिक खेतों को फसल कटते हुए देख सकते हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसान आत्मविश्वास ना खोएँ और अपने खेतों को बोना जारी रखें, जिससे मांग को पूरा करने के लिए एक स्थिर आपूर्ति बनी रहती है।” सप्लाई चेन में सुधार लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में उत्पादन, मांग और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण निंजाकार्ट के लिए 50 प्रतिशत की गिरावट आई। श्रम, यात्रा, परिवहन और विशिष्ट क्षेत्रों, शहरों और राज्यों में प्रतिबंध जैसे कई कारकों ने आपूर्ति श्रृंखला को कमजोर बना दिया था, जिसके चलते किसानों से नई उपज प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती थी।

वासुदेवन कहते हैं, “इसके अलावा परिचालन की लागत हर स्तर पर बढ़ी है, जिसका मतलब था कि आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखने के लिए हमें अधिक भुगतान करना होगा। हम केवल कुछ घंटों के लिए ही काम कर पा रहे थे, इसलिए हमने स्थानीय सरकारों के साथ काम शुरू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाए। हमें अब अपनी लय मिल गई है।” ओवरटाइम काम करने के अलावा आपूर्ति श्रृंखलाओं को उनके मूल रूप में बहाल करने के लिए टीम संचालन के विभिन्न चरणों में क्षमताओं को भी सुधार रही है। यह यात्रा पूरे पारिस्थितिक तंत्र में विश्वास और विश्वास बनाए रखने, कर्मचारियों को काम पर रखने, कई चैनलों से मांगों को बढ़ाने, उपभोक्ताओं और निवासियों को सीधे बेचने, अनाथालयों को आपूर्ति करने और आपूर्ति श्रृंखला को चलाने के लिए कई पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रही है।

वासुदेवन कहते हैं, "आंदोलन पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है, आपूर्ति श्रृंखला संचालन निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। खुदरा विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों को खोलने और किसानों को अपनी फसल आसानी से बोने और काटने में सक्षम होने से आपूर्ति श्रृंखला धीरे-धीरे लेकिन लगातार पटरी पर आ जाएगी। हमें इस तरह से काम करने की जरूरत है कि हम अर्थव्यवस्था को फिर से बेहतर कर सकें, जबकि हम अपने हितधारकों को खतरे में नहीं डाल सकते।" अधिकांश उपभोक्ता स्टार्टअप आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं को हल करने के लिए अलग तरीके देख रहे हैं। डंज़ो, स्विगी और ज़ोमैटो एफएमसीजी ब्रांडों के साथ सीधे टाई-अप कर रहे हैं। उन्होंने डिलीवरी में आसानी सुनिश्चित करने के लिए वोगो, बाउंस, ड्राइवज़ी, और रैपिडो जैसे राइड-हेलिंग प्लेटफार्मों के साथ भी हाथ मिलाया है।

“लॉकडाउन ने बहु-पक्षीय भागीदारी के साथ खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है। आगे बढ़ते हुए हम और अधिक समग्र और संगठित आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों को देखेंगे जो बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और डिजिटल तकनीक द्वारा संचालित हैं।”

