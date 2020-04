[फंडिंग अलर्ट] नए व मौजूदा निवेशकों से सीरीज आई राउंड की फंडिंग में स्विगी ने जुटाए 43 मिलियन डॉलर

बेंगलुरु स्थित फूडटेक युनिकॉर्न स्विगी ने अपनी जारी सीरीज आई (I) इन्वेस्टमेंट राउंड के हिस्से के रूप में 43 मिलियन डॉलर का फंड जुटाया है। इस राउंड में जुटाया गया कुल फंड अब 156 मिलियन डॉलर हो गया है। Tencent के अलावा इस राउंड में आर्क इम्पैक्ट, कोरिया इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, सैमसंग वेंचर्स और मिरे एसेट कैपिटल मार्केट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। सांकेतिक चित्र

बता दें कि सीरीज आई राउंड की शुरुआत इस साल फरवरी में हुई थी, जहां फूडटेक स्टार्टअप ने प्रॉसस एनवी (Prosus NV) जिसे पहले नासस्पर्स के नाम से जाना जाता था, की अगुवाई में 113 मिलियन डॉलर जुटाए थे। इसमें मितुआन डायपिंग (Meituan Dianping) और वेलिंगटन मैनेजमेंट कंपनी भी शामिल थीं।

कंपनी द्वारा शेयर किए गए एक प्रेस बयान में स्विगी के सीएफओ राहुल बोथरा ने कहा, “स्विगी ने विभिन्न ग्राहक समस्याओं को हल करते हुए वर्षों से एक स्थायी फूड डिलीवरी बिजनेस बनाया है। जैसा कि हम अपनी सेवाओं को मजबूत और विस्तारित करना जारी रखते हैं जो हमारे उपभोक्ताओं को अद्वितीय सुविधा प्रदान करते हैं, हम अपने निवेशकों द्वारा साल-दर-साल दिखाए गए विश्वास के लिए भी उनके काफी आभारी हैं और बोर्ड पर नए निवेशकों का स्वागत करते हैं। हमारा ध्यान लाभप्रदता के लिए एक स्थायी मार्ग का निर्माण करते समय हमारी दृष्टि पर अमल करने का है।”

इस फंडिंग के साथ, कंपनी की वैल्युएशन अब 3.5 बिलियन डॉलर हो गई है। RedSeer की एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च के दूसरे सप्ताह से वर्तमान कोरोनोवायरस महामारी ने फूड डिलीवरी में 10-20 प्रतिशत की गिरावट को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए हैं क्योंकि रेस्टोरेंट वो जगह है जहां लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया है।

हालांकि इस सबके बावजूद स्विगी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए 'डंज़ो' की सेवाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा, इस फूडटेक युनिकॉर्न ने घोषणा की है कि उसने एक राहत कोष की स्थापना की है जिसका नाम 'स्विगी हंगर सेवियर कोविद रिलीफ फंड' है, जिसका उपयोग उसके डिलीवरी पार्टनर्स और उनके परिवारों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

निधि के लिए कोष (corpus) स्विगी द्वारा संस्थापकों, सीनियर लीडर्स, कर्मचारियों और निवेशकों के प्राथमिक योगदान के साथ-साथ ग्राहकों और शुभचिंतकों से दान के साथ बनाया जाएगा। स्विगी के सह-संस्थापक और सीईओ श्रीहर्ष मैजिली ने इस फंड के लिए अपने वार्षिक वेतन का 50 प्रतिशत देने की बात कही है।

स्विगी ने इस फंड के लिए 10 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है और पहले ही स्विगी के संस्थापकों और कर्मचारियों के शुरुआती योगदान के माध्यम से 4 करोड़ रुपये से अधिक जुटा चुका है।

(Edited By रविकांत पारीक)

