[फंडिंग अलर्ट] विज़ुअल कंटेंट और फोटोशूट सर्विसेज स्टार्टअप Spyne ने जुटाया प्री-सीरीज़ ए राउंड निवेश

गुरुग्राम स्थित एआई-चालित टेक स्टार्टअप Spyne ने अपनी प्री-सीरीज ए फंडिंग में ग्रोथ कैपिटल के रूप में एक अज्ञात राशि जुटाई है। यह स्टार्टअप सभी प्रकार के फोटोशूट और फ़ोटोग्राफ़रों के साथ ऑनलाइन कारोबार में मदद करता है, ताकि व्यवसाय की वृद्धि के लिए अपनी विजुअल कंटेन्ट का लाभ उठाया जा सके।

इस निवेश का प्रमुख कंपनियों के अन्य उद्यमियों समेत एंगेलिस्ट, स्माइल ग्रुप, मनीष अमीन (सीओओ, यात्रा), अनिल गोयल (सीटीओ, ओयो), अनुभव सोंथालिया (सीईओ, सोकरती), और दीपक मित्तल (सीईओ, टू द न्यू) का नेतृत्व किया। कंपनी ने कहा कि उसने पिछले साल सीड फंडिंग जुटाई थी, जिसका नेतृत्व स्माइल ग्रुप और अन्य एंजेल निवेशकों ने किया था।

स्टार्टअप एआई-आधारित इमेज एडिटिंग सूट के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए मौजूदा फंडिंग का उपयोग करेगा, जो व्यवसायों को उच्चतम सटीकता के साथ 4x तेजी से संपादित किए गए चित्रों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

संजय कुमार, सह-संस्थापक और सीईओ, Spyne ने कहा, "वर्तमान दौर के साथ हम कंप्यूटर विज़न और डीप टेक एप्लिकेशन के अगले सेट के निर्माण में गहराई से निवेश करना चाहते हैं, जो जटिल उपयोग के मामलों को हल करते हैं जैसे कि एक क्लिक में फोटो की ऑटो एडिटिंग, ऑटोमेटिक क्यूरेशन और क्वालिटी चेक, फ्लाई इमेज और डिज़ाइन जेनेरेशन आदि। यह हमें आने वाले महीनों में न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर हजारों व्यवसायों में नए बाजार खोलने में सक्षम बनाएगा।" संजय ने आगे कहा, "हर बड़े या छोटे व्यवसाय को अपने उत्पादों और सेवाओं को ऑनलाइन बेचने के लिए हाई क्वालिटी फोटो और वीडियो की आवश्यकता होती है। हम 99.99 प्रतिशत सटीकता के साथ 30 प्रतिशत तेज, कभी भी, कहीं भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ दृश्य सामग्री और फोटोशूट सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में हैं।"

स्टार्टअप का दावा है कि वह देश भर में SpyneStudios और फ्रीलांस फोटोग्राफी नेटवर्कों के लिए अपने व्यवसाय संचालन को भी मजबूत कर रहा है। पिछले महीने कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में अपना पहला स्टूडियो खोला और 150 से अधिक फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़रों को अपने मौजूदा नेटवर्क में 35+ शहरों में 2,500+ फ्रीलांसरों के साथ जोड़ा। Spyne की योजना टियर -2 और टियर- III शहरों में फैलने के साथ फिर दक्षिण एशिया और मध्य-पूर्व में व्यवसायों को किसी भी समय और कहीं भी किसी भी तरह के शूट के आदेश देने में मदद करने की है।

वर्तमान में Spyne ने अपने कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म SpyneShare का 2,000+ फोटोग्राफरों द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग करने का दावा किया है, जो फोटोग्राफरों को समीक्षा और अधिक व्यवसाय उत्पन्न करने में मदद करता है। इसमें अब तक 6 मिलियन से अधिक तस्वीरें और वीडियो SpyneShare उत्पाद के माध्यम से साझा किए गए हैं।

एंजेलिस्ट इंडिया टीम का कहना है कि “उत्पादों/सेवाओं के लाखों उच्च-गुणवत्ता वाले चित्र और वीडियो उनके ट्रैफ़िक और रूपांतरण को बेहतर बनाने के लिए हर दिन बाज़ार प्लेटफार्मों पर प्रकाशित किए जाते हैं। फिर भी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री वितरण और प्रबंधन एक कठिन काम है। हमने संजय के संस्थापक-बाजार को अपने पिछले अनुभव को देखते हुए फिट देखा। Spyne में एक वैश्विक कंपनी बनने की क्षमता है।"

कंपनी वर्तमान में ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट, फैशन, ज्वैलरी, और भोजन सहित उद्योगों को पूरा करने के लिए मुख्यालय छवियों, वीडियो, सोशल मीडिया सामग्री, 360 डिग्री शूट, 3 डी रेंडरिंग आदि जैसे फोटोशूट सेवाओं की एक विस्तृत सेवा प्रदान करती है।

संजय कुमार और दीप्ति प्रसाद द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए Spyne ने कई अन्य लोगों के अलावा अमेज़ॅन, स्नैपडील, ओयो, बिग बास्केट, वेसम्यूड, यात्रा और पीपी ज्वैलर्स जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ काम किया है।

