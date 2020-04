[फंडिंग अलर्ट] लोकेशन एनालिटिक्स स्टार्टअप Locale.ai ने बेटर कैपिटल और एंजेल इन्वेस्टर्स से जुटाई अघोषित राशि

बेंगलुरू स्थित लोकेशन एनालिटिक्स स्टार्टअप लोकेल.एआई (Locale.ai) ने घोषणा की है कि उसने बेटर कैपिटल (Better Capital) के नेतृत्व में एक अनडिस्क्लोज्ड फंडिंग राउंड जुटाया है। इस प्री-सीड फंडिंग राउंड में Myntra और Nudgespot के सह-संस्थापक रवीन शास्त्री और फ्यूजन चार्ट्स के सह-संस्थापक पल्लव नधानी जैसे फेमस एंजेल इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: Modinomics)

ऋषभ जैन और अदिति सिन्हा ने 2019 में कंपनियों को मूविंग एसेट्स (माल, डिलीवरी पार्टनर, सेल्स पार्टनर, व्हीकल इत्यादि) की मदद से रेवेन्यू बढ़ाने, रियल टाइम लोकेशन डेटा और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ज्यादा टिकाऊ मांग हासिल करने के लिए लोकेल.एआई की शुरुआत की।

Locale.ai की सह-संस्थापक अदिति सिन्हा ने कहा, "हम कंपनियों को अव्यक्त मांग के आधार पर क्षेत्रों में विस्तार करके उनके ग्राहक अधिग्रहण की लागत को कम करने में मदद करते हैं। हम उन लोकेशन्स पर बेहतर SLAs प्रदान करके यूजर चर्न को कम करते हैं जहां वे ड्रॉप-ऑफ करते हैं और उन यूजर्स के बेस्ड पर जियो-टारगेटिंग करके मौजूदा कस्टमर रिवेन्यू बढ़ाते हैं."

कोरोनावयारस (Covid-19) के प्रकोप के बाद से, ऑनलाइन डिलीवरी दुनिया को ताकत दे रही है और लोकेशन एनालिटिक्स लास्ट-मील डिलीवरी के लिए समय की जरूरत बन गया है। Locale.ai का दावा है कि फूड, किराना, और मेडिसिन डिलीवरी कंपनियों से मांग में भारी वृद्धि देखी गई है, जो अपने ग्राहकों तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं और 100 प्रतिशत बुकिंग फुलफिटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं।

स्टार्टअप ने अधिक मजबूत अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपने इंटनरल डेटा के टॉप पर ग्रेन्यूलर एक्सटर्नल डेटा जैसे शहर, ट्रैफिक, मौसम में डेटा को ओवरले करने में मदद करने के लिए डेटा विक्रेताओं के साथ साझेदारी स्थापित की है।

इस मौके पर बेटर कैपिटल के वैभव डोमकुंडवार ने कहा, "लोकेशन उन स्ट्रेटजीज के मूल में है जो कंपनियां मांग पर कब्जा करने के लिए उपयोग करती हैं और लोकेल.एआई किसी भी कंपनी के लिए लोकेशन डेटा को आसानी से खोजा जाने योग्य एंटेलीजेंस और सही अंतर्दृष्टि में बदलने का सबसे तेज तरीका है।" ओपन, खताब, बिजक, युलु और अन्य जैसे व्यवसायों को परिभाषित करने वाले श्रेणी में दांव। बेटर कैपिटल एक सीड फंड है जिसने अपने शुरुआती समय में Open, Khatabook, Bijak, Yulu जैसी कंपनियों में पैसा लगाया है।

Locale.ai अमेरिका, फ्रांस, अर्जेंटीना और भारत में पहले से ही मोबिलिटी और डिलीवरी कंपनियों के साथ काम कर रहा है। फंड का उपयोग वैश्विक स्तर पर, मुख्य रूप से यूएस में बड़े पैमाने पर और विस्तार के लिए किया जाएगा।

आज, स्टार्टअप प्रति दिन लगभग एक मिलियन लोकेशन ईवेंट्स में प्रवेश कर रहा है, और सही लोकेशन पर ग्रेन्यूलर और टारगेटेड जियो-प्रमोशन्स और प्रोविजनिंग सप्लाई का उपयोग करके यूजर कन्वर्जन परसेंटेज को 3 गुना और एसेट्स यूटिलाइजेशन रेट को 35 प्रतिशत तक बढ़ाने का दावा करता है।

