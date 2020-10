[फंडिंग अलर्ट] Pepper Content ने लाइटस्पीड इंडिया के नेतृत्व में सीरीज़ ए राउंड में जुटाई $ 4.2 मिलियन की फंडिंग

मुंबई स्थित कंटेंट मार्केटप्लेस और 2019 की Tech30 में शामिल Pepper Content ने लाइटस्पीड इंडिया की अगुवाई में भारत और सिलिकॉन वैली के एंजेल इनवेस्टर्स से सीरीज ए फंडिंग राउंड में 4.2 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस फंड में वृद्धि के साथ, टीम का लक्ष्य वीडियो और ऑडियो जैसी नई कंटेंट कैटेगरी में प्रवेश करना और दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार करना है।

इस फ़ंडिंग राउंड में भाग लेने वाले कुछ एंजेल इनवेस्टर्स हैं बीरुद शेठ (संस्थापक, Upwork), बालाजी श्रीनिवासन (Coinbase के CTO , ex-GP at a16z), गौरव मुंजाल (संस्थापक, Unacademy), आकाश वैश्य (संस्थापक, Haptik), मितेन संपत (एक्स-सीएसओ, Times Internet), अखिल पॉल (Caparo Group), उत्सव सोमानी (iSeed/AngelList), और दिलीप खंडेलवाल (Ex-MD, SAP Labs India) अनिरुद्ध और ऋषभ योरस्टोरी के साथ बातचीत में, Pepper Content के को-फाउंडर और सीईओ, अनिरुद्ध सिंगला ने कहा, "हम बड़े पैमाने पर देख रहे हैं और लगभग टेक्स्ट-बेस्ड कंटेंट पर हावी हो रहे हैं।"

उन्होंने आगे बताया, "इस फंडिंग के साथ, हमारे पास एक मजबूत प्रोडक्ट फोकस है और हम सभी प्रकार की कंटेंट को देखना चाहते हैं और कंटेंट क्रिएटर मार्केट पर एक मजबूत पकड़ प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पास पहले से ही सभी प्रकार के कंटेंट क्रिएटर हैं, हमें केवल प्रोडक्ट को सूट करने के लिए स्केल करना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सभी अलग-अलग जरूरतें हैं।"

फरवरी 2020 में, स्टार्टअप ने टाइटन कैपिटल की अगुवाई में अपने सीड फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में 2.2 करोड़ रुपये जुटाए थे। राउंड में भाग लेने वाले अन्य निवेशक थे - योरस्टोरी मीडिया; डॉ. सौरभ श्रीवास्तव, IAN और NASSCOM के को-फाउंडर; स्लाइडशेयर के को-फाउंडर अमित रंजन; Indifi के को-फाउंडर और सीईओ आलोक मित्तल; सिद्धार्थ राव, Dentsu Webchutney के अध्यक्ष; Innov8 के को-फाउंडर और सीईओ रितेश मलिक; संजय त्रिपाठी, पूर्व सीएमओ, एचडीएफसी लाइफ, और एजिलियो लैब्स के सीईओ; मनन माहेश्वरी, WYSH के को-फाउंडर; और हेमांशु जैन, डायबेटो के को-फाउंडर।

2017 में अनिरुद्ध सिंगला और ऋषभ शेखर द्वारा बिट्स पिलानी में अपने छात्रावास के कमरे से स्थापित, Pepper Content का उद्देश्य उन कंटेंट क्रिएटर्स की मदद करना है जो व्यवसाय के साथ सहयोग करते हैं जो कंटेंट मार्केटिंग जरूरतों की तलाश में हैं।

लाइटस्पीड इंडिया में पार्टनर देव खरे ने कंपनी द्वारा साझा किए गए एक प्रेस बयान में कहा, “हम अनिरुद्ध और उनकी टीम के साथ मिलकर गर्व कर रहे हैं कि दुनिया भर की किसी भी कंपनी को ऑन-डिमांड सोर्स करने के लिए पेप्पर मार्केट प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की दृष्टि से मांग की जा सकती है उच्च गुणवत्ता के साथ, और पैमाने पर। इन दिनों न केवल हर कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बल्कि हर कंपनी एक कंटेंट कंपनी है।"

बयान में 30,000 कंटेंट राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर, लेंग्वेज स्पेशलिस्ट और एडिटर्स को शामिल किया गया है, जिन्होंने पेपर कंटेंट का हिस्सा बनने के लिए आवेदन किया है। टीम ने कहा कि उनके पास उच्च चयन मानदंड हैं और मंच पर केवल शीर्ष 10 प्रतिशत प्रतिभा का काम है। टीम ने कहा कि मंच पर क्रिएटर्स ने 100,000 कंटेंट बनाए है, पहले दो वर्षों में $ 400,000 से अधिक कमाते हैं।

अनिरुद्ध ने कहा, "हमने पेपर के लिए उद्यम और मध्य-बाज़ार के कारोबार का एक बड़ा एक्सीलरेशन देखा है। हम अमेज़न इंडिया, एडोब, मैक्स बूपा, स्विगी, एडेलवेइस, अपोलो हॉस्पिटल्स और अन्य लोगों की पसंद के साथ काम कर रहे हैं। कंटेंट एजेंसियों को उच्च दरों का भुगतान करने की आवश्यकता है, जबकि वे हमारे साथ मिलकर उन्हें गुणवत्ता प्रदान कर सकते हैं।

मंच अब 400 से अधिक ग्राहकों के साथ काम करता है और पिछले तीन महीनों में 150 से अधिक उद्यमों और एसएमई ग्राहकों से जुड़ा हुआ है, और राजस्व और निर्माता विकास के मामले में महीने के 25 प्रतिशत महीने में बढ़ रहा है।

टाइटन कैपिटल के पार्टनर बिपिन शाह, जो पेपर कंटेंट के शुरुआती समर्थक थे, ने कहा, "हमने अनिरुद्ध, ऋषभ और पेपर कंटेंट टीम के साथ परिपक्वता, गति, निकटता से भागीदारी की है, जब संस्थापक अभी भी बिट्स पिलानी में छात्र थे। और टीम द्वारा प्रदर्शित किए गए कंटेंट ने हमें बहुत प्रभावित किया है और हमें यह भी आश्वस्त किया है कि पेप्परिंग जुनून की अर्थव्यवस्था में पेपर एक बहुत बड़े वैश्विक व्यवसाय का निर्माण करने के लिए तैयार है।”

