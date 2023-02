हिंडनबर्ग विवाद के बाद अडानी इस सरकारी कंपनी की खरीदारी के लिए नहीं लगाएंगे बोली

दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) ने सरकार समर्थित बिजली देने वाली कंपनी पीटीसी इंडिया लिमिटेड (PTC India Ltd.) में हिस्सेदारी के लिए बोली नहीं लगाने का फैसला किया है. ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से कहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च विवाद के चलते नकदी बचाना चाहता है. (Gautam Adani decided not to bid for stake in power trader PTC)

समाचार ऐजेंसी ब्लूमबर्ग की जनवरी की आई रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप संभावित बोलीदाताओं में से एक था. सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि गौतम अडानी एनर्जी ट्रेडिंग फर्म के लिए किसी भी प्रस्ताव के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे. वहीं, अडानी समूह के एक प्रतिनिधि ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

केंद्र के स्वामित्व वाली संस्थाएं NTPC Ltd., NHPC Ltd., Power Grid Corp. of India और Power Finance Corp. में प्रत्येक 4% की अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक सलाहकार के साथ काम कर रही हैं, इस मामले से परिचित लोगों ने कहा है. PTC के ताजा स्टॉक मूल्य के आधार पर, 16% हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 52 मिलियन डॉलर हो सकता है. इस साल स्टॉक लगभग 11% बढ़ गया है, जिससे कंपनी को लगभग 322 मिलियन डॉलर का बाजार मूल्य मिला है.

यह बात तब आई जब अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Ltd.) ने मध्य भारत में एक कोयला संयंत्र परियोजना का अधिग्रहण करने की अपनी योजना को बंद कर दिया, जिसकी कीमत एक सौदे में 70.2 बिलियन रुपये (848 मिलियन डॉलर) हो सकती थी. अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी के अंत में अडानी समूह पर बाजार में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. जबकि समूह ने सभी आरोपों का खंडन किया, 10 अडानी कंपनियों में मंदी, जो अब उनके संयुक्त बाजार मूल्य से 130 बिलियन डॉलर से अधिक का सफाया कर चुकी है.

ब्लूमबर्ग न्यूज ने बताया कि अडानी समूह ने अपने राजस्व वृद्धि लक्ष्य को आधा कर दिया है और निवेशकों का दिल जीतने के अपने प्रयासों के तहत नए पूंजीगत व्यय को रोकने की योजना बना रहा है.

PTC, जिसे पहले Power Trading Corp. of India के नाम से जाना जाता था, को 1999 में एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में शुरू किया गया था और इसकी वेबसाइट के अनुसार, 2001 में एनर्जी का व्यापार शुरू किया. वेबसाइट बताती है, इसकी देश में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी है, और इसके ग्राहकों में भारत की सभी राज्य उपयोगिताओं के साथ-साथ कुछ पड़ोसी देशों में भी शामिल हैं.

गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह का बाजार पूंजीकरण (Adani Group market cap) सोमवार को 100 अरब डॉलर से नीचे गिर गया है. अधिकांश समूह के शेयरों में बिकवाली आज भी जारी रही, समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने सबसे खराब प्रदर्शन किया, जिसमें 9.4% की गिरावट आई.