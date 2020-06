घर बैठें करें Google के ये 5 फ्री-सर्टिफिकेट कोर्स, लॉकडाउन के दौरान अपनी स्किल्स निखारने का बेहतर मौका

ऑनलाइन कैंपेनिंग से लेकर बिजनेस सिक्योरिटी और AI तक, Google 125 से अधिक फ्री कोर्स कराता है। Google डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर दो कोर्स उपलब्ध हैं जो आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं; डिजिटल मार्केटिंग और जी-सूट। इसके अलावा, अधिकांश कोर्स मुफ्त हैं लेकिन Google सर्टिफिकेट के लिए आपको पैसे देने होंगे है। इतना ही नहीं, बल्कि Google पर ट्यूटर भी ऑनलाइन उपलब्ध सर्वोत्तम प्रशिक्षकों में से एक हैं। कोर्स 2 घंटे से लेकर 20+ घंटे तक के हैं ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से सीख सकते हैं। यहां 5 ऐसे फ्री कोर्स हैं जिन्हें आप लॉकडाउन समाप्त होने से पहले पूरा कर सकते हैं। 1. अपने बिजनेस को फ्री कोर्स के जरिये ऑनलाइन करें यह Google कोर्स आपको एक सफल विज्ञापन और मार्केटिंक रणनीति बनाने का तरीका सिखाएगा। यह भी बताएगा कि ई-मेल मार्केटिंग, वीडियो और प्रदर्शन विज्ञापन, आपको सही ग्राहकों तक पहुंचने और आकर्षित करने में कैसे मदद कर सकते हैं। यह मुफ़्त है, सेल्फ-रीड है और पूरा कोर्स 3 घंटे का है। कोर्स आपको - व्यापार रणनीति, ई-कॉमर्स, - ई-मेल मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, सोशल मीडिया - प्रदर्शन और वीडियो विज्ञापन - SEM - SEO जैसे विषय सिखाएगा। 2. डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स Google मास्टर पर IAB-क्रेडिट कोर्स डिजिटल मार्केटिंग की मूल बातें सिखाता है। यह मुफ़्त है, सेल्फ-पेस्ड है और इसके 26 मॉड्यूल हैं। Google ट्यूटर इस कोर्स को प्रैक्टीकल-एक्ससाइज और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के साथ सिखाते हैं ताकि आप अपने ज्ञान को एक्शन में बदल कर फायदा उठा सके। इस कोर्स के अंत में, आपको फ्री में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टीफाइड होने के लिए आपको अंतिम 40-प्रश्न परीक्षा पास करनी होगी। आपके द्वारा सीखे जाने वाली स्किल्स हैं- एनालिटिक्स और डेटा इनसाइट्स, बिजनेस रणनीति, कंटेंट मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवरटाइजिंग, ई-कॉमर्स, ई-मेल मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, मोबाइल एसईएम और एसईओ हैं। आप सोशल मीडिया और वेब ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग करना भी सीखेंगे। 3. मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स यह कोर्स मशीन लर्निंग की मूल बातें सिखाता है। यह एक श्रृंखला है जिसमें वीडियो लेक्चर्स और विशेष रूप से एमएल के लिए नए लोगों के लिए लिखे गए लेशन, एक्शन और वास्तविक दुनिया के मामलों के अध्ययन में एल्गोरिदम के इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन शामिल हैं। नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए आप तुरंत उन्हें कोडिंग प्रैक्टिस में ले सकते हैं। जो आपके लिए एक ओपन-सोर्स मशीन इंटेलिजेंस लाइब्रेरी TensorFlow में मॉडल लागू करने में मददगार होंगे। इसके अलावा, कोर्स उन लोगों के लिए है जो प्रोग्राम करना जानते हैं लेकिन मशीन लर्निंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। 4. एआई के एलीमेंट्स यह Google कोर्स नहीं है। यह Realtek द्वारा संचालित है और हेलसिंकी विश्वविद्यालय द्वारा सिखाया जाता है। इसके अलावा, कोर्स का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बारे में ज्ञान को अधिक बढ़ाना है। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि क्या संभव है, और क्या नहीं है, और यह पहचानने के लिए कि एआई हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। कोर्स के बाद, आप एआई को परिभाषित करने और चर्चा करने में सक्षम होंगे। आप मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क सहित अंडरलायिंग टेक्नोलॉजीज की व्याख्या भी करेंगे और एआई के मेजर इंप्लीकेशंस को समझेंगे। 5. Google क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म के फंडामेंटल और कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर को जानें यह भी गूगल का कोर्स नहीं है। कौरसेरा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म (GCP) के साथ कोर्स कराता है। इस कोर्स के साथ, आप GCP की मूल बातें जानेंगे। इसके अलावा, यह आपको Google क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म में उपलब्ध कई कंप्यूटिंग और स्टोरेज सेवाएँ सिखाएगा, जिनमें Google App Engine, Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Google Cloud Storage, Google Cloud SQL और BigQuery शामिल हैं। आप Google Cloud Resource Manager hierarchy और Google Cloud Identity and Access Management जैसे महत्वपूर्ण रिसोर्स और पॉलिसी मैनेजमेंट टूल के बारे में भी जानेंगे। हैंड्स-ऑन लैब आपको GCP के साथ काम करने के लिए बेसिक स्कील्स भी देते हैं। कोर्स पूरा करने पर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। Also Read जानिए कैसे पीपीएफ के जरिये 250 रुपये प्रति दिन से आप बना सकते हैं करीब 70 लाख रुपये?

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.