ओड़ीशा में एक दिन में सबसे अधिक लोग हुए कोरोना संक्रमण मुक्त

देश भर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ओड़ीशा से अच्छी खबर सामने आई है। सांकेतिक चित्र

भुवनेश्वर, ओडिशा में सोमवार को कोविड-19 के सर्वाधिक 99 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक बयान में एक बयान में कहा कि 99 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में अबतक 649 लोग कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो गये हैं।

उसने कहा कि यह पहली बार है कि राज्य में एक दिन में इतने लोग स्वस्थ हो गये। सूत्रों के अनुसार जो 99 लोग सोमवार को स्वस्थ हुए, उनमें बालासोर के 34, गंजाम के 15, जाजपुर और केंद्रपाड़ा के 13-13, पुरी के 10, भद्रक के नौ, नयागढ़ के तीन तथा सुंदरगढ़ एवं देवगढ़ के एक-एक व्यक्ति हैं।

अधिकारी ने बताया कि इन 99 लोगों के स्वस्थ हो जाने के बाद अब राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 782 रह गयी है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के अबतक 1438 मामले सामने आये हैं, जिनमें से 104 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आये।

राज्य में सात लोगों की अब तक इस बीमारी से मृत्यु हुई है। उनमें खुर्दा और गंजाम जिलों के तीन-तीन तथा कटक का एक मरीज शामिल है।

इस बीच, विपक्षी कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश राउत्रे ने उन व्यक्तियों की सूची मांगी जो इस संक्रामक बीमारी से मुक्त हुए हैं। Also Read कोविड-19: क्या आप भी बना रहे हैं ऑफिस खोलने की योजना? यह ऐप आपके वर्कप्लेस को सुरक्षित रखने में करेगा मदद

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.