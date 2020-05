कोविड-19: क्या आप भी बना रहे हैं ऑफिस खोलने की योजना? यह ऐप आपके वर्कप्लेस को सुरक्षित रखने में करेगा मदद

कोविड-19 के युग के बाद, घर और ऑफिस दोनों में स्वच्छता रखना सभी के लिए पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे समय में जब कंपनियां ऑफिस और दुकानदार दुकानों को खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में सभी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी कर्मचारी उचित स्वच्छता बनाए रखें। सांकेतिक फोटो (साभार: ShutterStock) दिल्ली स्थित एआई द्वारा संचालित कंप्यूटर विज़न सास वेंचर, वोबॉट इंटेलिजेंस का एक इनोवेटिव सॉल्युशन जो ऑपरेशनों की निगरानी के लिए आतिथ्य, भोजन, खुदरा और विनिर्माण व्यवसायों की मदद करता है, हमारे कार्यस्थलों को सुरक्षित और स्वच्छ रखने में काम आ सकता है।

वोबॉट एक यूनिक फूल सूट, प्लग-एंड-प्ले, स्वच्छता ट्रैकिंग समाधान के साथ आता है जिसे मौजूदा कैमरों में प्लग किया जा सकता है। जब एक मौजूदा सीसीटीवी या कैमरे से जुड़ा होता है, तो समाधान प्रभावी रूप से 20 सेकंड-हैंड वॉश, पीपीई और सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन की निगरानी कर सकता है, और सफाई / स्वच्छता गतिविधियों को आधार बना सकता है। समाधान चेहरे, गतिविधि, हावभाव और वस्तु पहचान को समामेलित करता है।

विश्लेषण किए गए विज़ुअल डेटा को वास्तविक समय में वोबॉट ऐप, व्हाट्सएप या निर्दिष्ट हितधारकों को ई-मेल पर सूचना के रूप में दिया जाता है। एक वेब-बेस्ड सेंट्रल डैशबोर्ड एक स्थान पर स्वच्छता अनुपालन पर सभी संगठनात्मक डेटा का ट्रैक रखता है। यह स्वच्छता और सुरक्षा निगरानी समाधान पूरे भारत और मध्य पूर्व में किटोपी, आईआरसीटीसी, रेबेल फूड्स और क्योरफिट के साथ अन्य लोगों के बीच लागू किया गया है। कोरोनावायरस महामारी में इसकी प्रासंगिकता कई गुना बढ़ गई है।

"एक बिंदु से परे भौतिक निगरानी प्रभावी या स्केलेबल या निषेधात्मक रूप से महंगी नहीं है," वोबॉट इंटेलिजेंस के सीईओ, आदित छाबड़ा कहते हैं। “अनुपालन पर 24 × 7 निगरानी और वास्तविक समय के फीड को सुनिश्चित करके, हम व्यवसाय मालिकों और स्थानों के प्रमुखों को ले जा रहे हैं ताकि अनुपालन सुनिश्चित करने और उनके परिसर में स्वच्छता में सुधार हो सके। बदले में, अनुपालन लागत में उल्लेखनीय कमी लाने के दौरान अपने कर्मचारियों / टीम के सदस्यों की भलाई सुनिश्चित करता है।” Also Read [स्टार्टअप भारत] बी2बी प्लेटफॉर्म myGSTcafe व्यवसायों के लिए जीएसटी दाखिल करना बना रहा है आसान आज, कई प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी आधारित निगरानी है, लेकिन कैमरे केवल वीडियो में भेजते हैं। फिर किसी को कुछ भी पकड़ने के लिए सभी वीडियो को मैन्युअल रूप से देखना होगा। विश्लेषण के लिए सीसीटीवी अक्सर एक मात्र उपकरण के रूप में कम हो जाते हैं। इसे हल करने और सभी आंकड़ों को समझने के लिए, वोबॉट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक परत विकसित की है जो सिस्टम को मानव आंख की ओर से निगरानी करने में सक्षम बनाता है। कंपनी की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मानक संचालन प्रक्रियाओं में किसी भी विचलन का पता लगा सकते हैं और उन्हें चिह्नित कर सकते हैं, वे बताते हैं।

टाइटन कैपिटल द्वारा समर्थित, वोबॉट दिसंबर 2017 में शुरू हुआ। यह विभिन्न मॉड्यूल प्रदान करता है जो स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, तीर्थयात्रा और ग्राहक अनुभव में देखते हैं। कंपनी के लिए विचार तब आया जब सह-संस्थापकों- तनय दीक्षित, तपन दीक्षित, आदित छाबड़ा ने महसूस किया कि संगठन अपने संचालन की निगरानी की प्रक्रिया से गुजर रहे थे।

छाबड़ा कहते हैं, “अनिवार्य रूप से एक लेखा परीक्षक सप्ताह / महीने में एक बार मैन्युअल रूप से एक जगह का निरीक्षण करेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया अत्यधिक अक्षम हो जाएगी और मानव त्रुटियों और पूर्वाग्रहों की संभावना में काफी वृद्धि होगी। उस समय हम एक ऑडिट और निरीक्षण ऐप बनाने की प्रक्रिया में थे, जो इन मैनुअल ऑडिट को अंजाम देगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से, हमने विभिन्न चेकलिस्ट वस्तुओं को समझना शुरू कर दिया, जिन्हें अलग-अलग उद्योगों के लिए ऑडिट / मॉनिटर करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, स्वच्छता मॉडल के लिए पीपीई मॉनिटरिंग, सेनिटेशन एक्टिविटी मॉनिटरिंग, हैंड वॉश मॉनिटरिंग आदि की आवश्यकता होगी। हमने यह भी महसूस किया कि कैसे सीसीटीवी भारी मात्रा में डेटा कैप्चर कर रहे थे और इसका उपयोग वीडियो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जा सकता था।

इसलिए, वोबॉट टीम ने पहले ऑडिट और निरीक्षण को डिजिटल किया और उद्योग का ज्ञान प्राप्त किया। "दुसरी स्टेप में, हमने इन जाँचकर्ताओं को विभिन्न उद्योगों में सीसीटीवी के लिए कंप्यूटर विज़न मॉडल में बदल दिया," वे कहते हैं। वोबॉट का एआई-आधारित वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफ़ॉर्म आतिथ्य, खुदरा, विनिर्माण और फ़ार्मास्युटिकल कंपनियों में SOPs पर कार्रवाई योग्य जानकारी और निगरानी प्रदान करता है।

कोविड -19 के प्रकोप के बाद से, वोबॉट अपने ग्राहकों के साथ मिलकर भोजन, स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ कर्मचारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य कर रहा है। Also Read खुद के सपने को पूरा करने की ज़िद ने बनाया सफल आंत्रप्रेन्योर, प्रेरणादायक है सुरभि गुप्ता के सफर की कहानी

