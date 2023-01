हरी भिंडी की खेती से किसानों की होगी तगड़ी कमाई, लागत से दोगुने तक का होगा मुनाफा

भिंडी की सब्जी तो आपने खाई ही होगी. कुछ लोग भिंडी की भुजिया सब्जी बनाते हैं तो कुछ भरवा भिंडी पसंद करते हैं. मिक्स वेज में भी भिंडी डाली जाती है. अगर आप एक किसान हैं तो इसे एक बिजनस आइडिया (Agriculture Business Idea) की तरह भी देख सकते हैं. भिंडी की खेती से आप तगड़ी कमाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे होती है भिंडी की खेती (How to do Lady Finger Farming) और इस खेती से आपको हो सकता है कितना फायदा.

कब और कैसे होती है भिंडी की खेती?

इसकी खेती रबी और खरीफ दोनों वक्त में होती है. हालांकि, इसके लिए आपको बीज खरीदते वक्त यह ध्यान रखना होगा कि वह किस सीजन के बीज हैं. साथ ही भिंडी की किस्मों का भी ध्यान रखना होगा, ताकि तगड़ी पैदावार मिल सके. जिस खेत में भी भिंडी की खेती करें, उसमें ध्यान रखें कि पानी ना रुके, वरना पौधे खराब हो सकते हैं. भिंडी में करीब 50-60 दिन में फल लगने लगते हैं और लगभग 6 महीने तक मिलते रहते हैं. अगर आप भिंडी की खेती पॉलीहाउस बनाकर करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, क्योंकि पॉली हाउस में वातावरण को कंट्रोल किया जा सकता है.

ये किस्में दे सकती हैं तगड़ी पैदावार

काशी अगेती, काशी सृष्टि एफ1 हाइब्रिड, काशी लालिमा, काशी चमन वीआरओ-109, काशी वरदान, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, काशी सताधरी, काशी विभूति और काशी मंगली जैसी प्रजातियां भिंडी की तगड़ी पैदावार दे सकती हैं. आप करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार पा सकते हैं.

कहां से मिलेगा भिंडी का बीज?

भिंडी का बीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर किसी बीज भंडार से भी ले सकते हैं. अगर आप बड़े लेवल पर खेती कर रहे हैं तो इंडियामार्ट जैसी वेबसाइट से भी आप बीज खरीद सकते हैं. आप चाहे तो इसे अपने नजदीकी सरकारी कृषि केंद्र से भी खरीद सकते हैं.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

अगर एक हेक्टेयर में भिंडी की खेती की बात करें तो आपको करीब 2 किलो भिंडी के बीज की जरूरत होगी. इन्हें 1X3 फुट की दूरी पर लगाना चाहिए. इस तरह आपको एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) में बीज के लिए करीब 2-3 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे. इसके अलावा खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर आदि में आपका 2 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है.





उन्नत किस्म के बीज से एक हेक्टेयर में करीब 150 क्विंटल भिंडी की पैदावर मिल सकती है. यह भिंडी रिटेल मार्केट में करीब 30-40 रुपये प्रति किलो की औसत कीमत से बिक जाएगी. ऐसे में आपको एक हेक्टेयर में खेती से करीब 5-6 लाख रुपये की कमाई होगी. अगर इसमें से लागत वाले 2 लाख रुपये निकाल भी दें तो आपको करीब 3-4 लाख रुपये का मुनाफा होगा.