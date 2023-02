आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि वह कोई बिजनेस (Business Idea) शुरू करे, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए. अगर आप भी इस तरह का कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप केले के चिप्स बनाने का बिजनेस (Banana Chips Business) कर सकते हैं. केले के चिप्स की आजकल मार्केट में खूब डिमांड है. ऐसे में आप चाहे तो ये बिजनेस कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे करें केले के चिप्स का बिजनेस (How to do Banana Chips Business)और करें तगड़ी कमाई.

कैसे शुरू करें बिजनेस?

केले के चिप्स का बिजनेस करने में आपको पहले ये तय करना होगा कि आप उसे हेल्दी बनाए रखें. केले से स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं ठीक हो जाती हैं. बहुत सारे लोग व्रत के दौरान भी इसका इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, व्रत का केले का चिप्स सामान्य केले के चिप्स से अलग होता है. केले का चिप्स खाने वाले बहुत से लोग इसका सेवन इसलिए करते हैं, ताकि आलू के चिप्स से होने वाले नुकसान से बच सकें. ऐसे में केले के चिप्स में अच्छे तेल का इस्तेमाल करें, ताकि लोग खरीदने से पहले स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के बारे में ना सोचें.

केले का चिप्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगी कच्चे केले की. अगर आपके आस-पास कोई केले की खेती करता है तो उससे सीधे संपर्क करें और वहीं से कच्चे केले खरीदें. इससे आपको दो फायदे होंगे. एक तो आपको सस्ते में केले मिल जाएंगे, ऊपर से ताजे और अच्छी क्वालिटी के केले मिल जाएंगे. इसके अलावा आपको नकम, खाने का तेल, और कुछ दूसरे मसालों की जरूरत होगी.

इन मशीनों की पड़ेगी जरूरत

अगर आप केले का बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ मशीनों की जरूरत होगी. केले की धुलाई के लिए आपको एक टैंक खरीदना होगा. इसके अलावा केले को टुकड़ों में काटने वाली मशीन, छीलने के लिए मशीन, फ्राइंग मशीन, मसालों को मिक्स करने की मशीन और उसके अलावा पैकेजिंग मशीन की जरूरत होगी. साथ ही कुछ और उपकरणों की भी जरूरत होगी. आप जितना बड़ा बिजनेस करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा पैसा खर्च करना होगा और उतनी ही ज्यादा मशीनें भी लगेंगी. इन मशीनों को लगाने के लिए आपके पास 4-5 हजार स्क्वायर फुट की जगह की जरूरत होगी.

कितनी लागत, कितनी कमाई?

तमाम मशीनों के लिए आपको 50 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. मशीनों पर आपका कितना खर्च होगा, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं. 50 किलो चिप्स बनाने के लिए आपको करीब 120 किलो कच्चे केले की जरूरत होगी, जिसमें लागत करीब 1000 रुपये आएगी. आपको 12-15 लीटर खाने के तेल की जरूरत होगी, जिस पर भी आपका करीब 1000 रुपये का खर्च आएगा.

चिप्स फ्रायर मशीन में आपको तेल यानी फ्यूल पर करीब 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इसके अलावा 150-200 रुपये मसालों पर खर्च करने होंगे. मतलब 50 किलो चिप्स बनाने में आपके करीब 3200 रुपये तो सीधे-सीधे खर्च होंगे. वहीं एक किलो चिप्स का पैकेट पैकेजिंग के बाद 70 रुपये का लगेगा, जिसे आप 100 रुपये में आसानी से बेच सकते हैं. अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग करते हैं तो आप इसे और ज्यादा महंगे में बेच सकते हैं. अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लिस्टिंग करवा सकते हैं. साथ ही आस-पास की रिटेल दुकानों में जाकर भी केले के चिप्स बेच सकते हैं.