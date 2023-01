जानिए कैसे शुरू करें रेस्टोरेंट का बिजनेस, हर महीने कमा सकते हैं 1 लाख रुपये तक

अक्सर आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो सोचते होंगे कि इस बिजनेस (Business Idea) में तो बहुत फायदा है, क्यों ना रेस्टोरेंट खोला जाए. ये तो सच है कि रेस्टोरेंट के बिजनेस में खूब फायदा होता है, लेकिन यह सिर्फ तभी होगा जब आप सही स्ट्रेटेजी के साथ बिजनेस करेंगे. अगर सब सही से हुआ तो आप आसानी से हर महीने 1 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे शुरू करें रेस्टोरेंट का बिजनेस (How to start a Restaurant) और आप कितना मुनाफा (Profit in Restaurant Business) कमा सकते हैं.





सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप कैसा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं. क्या आप सिर्फ वेज डिश देंगे या नॉन- वेज डिश भी रखेंगे. इसके हिसाब से आपको रेस्टोरेंट का मेन्यू डिसाइड करने में मदद मिलती है. साथ ही यह भी तय करना होता है कि शेफ भी वैसा हो जो दोनों तरह की चीजें बना पाए. साथ ही आपको ये भी तय करना होगा कि क्या आप अपने रेस्टोरेंट की कुछ थीम रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे लोगों का एक्पीरियंस बेहतर होता है और वह लोगों से आपके रेस्टोरेंट की बात करते हैं. जैसे मान लीजिए आप किसी जगह के कल्चर को दिखाते हुए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो वहां की डिश रखेंगें और रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी वैसा ही होगा.

जरूरी लाइसेंस का रखें पूरा ध्यान

रेस्टोरेंट के बिजनेस में आपको सबसे पहले खाद्य विभाग से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी. अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो भविष्य में आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है. साथ ही आप जिस जमीन या बिल्डिंग में रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं, उससे जुड़ी तमाम इजाजत लेनी होंगी. साथ ही आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इजाजत लेनी होगी. जीएसटी नंबर भी लेना जरूरी है. यानी कुल मिलाकर आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले सारी इजाजत और लाइसेंस लेना जरूरी है, ताकि कोई दिक्कत ना हो.

कैसे करें रेस्टोरेंट का बिजनेस?

सबसे पहले तो आपको ऐसी जगह पर रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, जहां अधिक से अधिक लोगों का आना-जाना हो. हालांकि, बेहद भीड़भाड़ वाली या संकरी गलियों वाली जगहों से बचना भी चाहिए, वरना ग्राहक भीड़ के चक्कर में ही आपके पास आने से कतराएगा. रेस्टोरेंट के बिजनस में आपको सबसे पहले अच्छे खाने और अच्छी सर्विस पर ध्यान देना होगा. खाना बनाने वाले शेफ से लेकर खाना पहुंचाने वाले वेटरों और टेबल साफ करने वाले तक के बीच में अच्छी समझ होनी चाहिए. इससे ये फायदा होगा कि जल्दी-जल्दी लोगों को खाना मिलेगा और वह खाकर उठते जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को खाना खिलाया जा सकेगा. खाने की क्वालिटी पर खास ध्यान दें, क्योंकि अगर वो अच्छी नहीं हुई तो ग्राहक वापस नहीं लौटेगा. साथ ही सर्विस पर भी ध्यान दें, ताकि अगर आपके खाने में थोड़ी ऊंच-नीच हो भी गई तो भी सर्विस अच्छी होने की वजह से आप उसे आसानी से मैनेज कर पाएंगे.

मार्केंटिंग है एक जरूरी हिस्सा

किसी भी बिजनेस की सफलता के पीछे उसकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा हाथ होता है. ऐसे में अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग जरूर करें. सोशल मीडिया समेत तमाम मार्केटिंग के हथियारों का इस्तेमाल करें. डिस्काउंट स्कीम और लॉयल्टी प्वाइंट जैसी स्कीमें भी चलाएं. रेस्टोरेंट के बाहर सस्ते आइटमों की लिस्ट लगाएं, जिससे लोग तेजी से आपके रेस्टोरेंट की ओर आकर्षित हों. मार्केटिंग के लिए पोस्टर और बैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और फूड ब्लॉगर्स भी आपके बड़े काम आ सकते हैं.

कितनी लागत, कितना मुनाफा

अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपको 7-12 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. अगर जमीन आपकी अपनी है तो आपका कम खर्च होगा, वरना आपको जगह लीज पर लेनी होगी. रेस्टोरेंट के लिए आपको 700-1500 स्क्वायर फुट की जगह की जरूरत होगी. बात अगर मुनाफे की करें तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके यहां कितने लोग खाना खाने आते हैं. अगर सब सही रहा तो आप बहुत ही जल्द ही हर महीने 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा भी कमाने लगेंगे.