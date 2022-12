गांव के आस-पास मोटी कमाई कराएगा ये Business Idea, सरकार से मिल जाएगा 90% तक लोन

ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से बिजनेस नहीं कर पाते. कई लोग तो लोन लेकर बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोन भी कितना मिलेगा. आइए आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताते हैं, जिसमें आपको 90 फीसदी तक का लोन सरकार से मिल जाएगा. इससे भी अच्छी बात ये है कि यह बिजनेस गांव के आस-पास ज्यादा अच्छा चलेगा, तो आपकी जमीन और दुकान आदि किराए पर लेने की लागत भी कम आएगी. ये बिजनेस है राइस प्रोसेसिंग (Rice Processing Business) का, जिसे राइस मिल (Rice Mill) भी कहा जाता है. आइए जानते हैं कैसे शुरू करें राइस प्रोसेसिंग का बिजनेस (How To Do Rice Processing Business) और कैसे मिलेगा सरकार से लोन.





खरीफ की फसल बाजार में काफी दिनों से बिक रही है. तमाम राइस प्रोसेसिंग मिलों और सरकार ने किसानों से धान की फसल को खरीद कर उसका भंडारण कर लिया है. अब धीरे-धीरे राइस प्रोसेसिंग होती रहेगी और चावल बाजार में आता रहेगा. इस मौके का फायदा उठाकर आप राइस प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. राइस प्रोसेसिंग के बिजनेस में धान से चावल निकाला जाता है. गांव के पास राइस मिल सेटअप करने से किसानों के लिए आप तक पहुंचना आसान हो जाएगा, साथ ही आपकी लागत कम आएगी. वहीं अगर आप किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे उसकी जरूरत के हिसाब से उसी क्वालिटी का चावल मुहैया कराने के लिए किसानों के साथ आसाना से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं.

इन चीजों की पड़ती है जरूरत

खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन (KVIC) की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप राइस प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लगभग 1000 वर्ग फुट के शेड की जरूरत होगी. वहीं इसके अलावा आपको पैडी क्लीनर विद डस्ट बाउलर, पैडी सेपरेटर, पैडी दियूस्कर, पाइश पॉलिशर, ब्रान प्रोसेसिंग सिस्टम और एसप्रिटर जैसी मशीनें खरीदनी होंगी.

ऐसे मिलेगा 90 फीसदी तक लोन

लोन के लिए आप प्रधानमंत्री जनरेशन प्रोग्राम के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत आपको बिजनेस लोन का 90 फीसदी तक सरकार की तरफ से कर्ज के रूप में मिल जाएगा और आप आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

इन मशीनों के लिए आपको करीब 3 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे. वही वर्किंग कैपिटल के रूप में आपको लगभग 50 हजार रुपये की जरूरत होगी. इस तरह मिनी राइस मिल खोलने के लिए आपको करीब 3.5 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी. वहीं मिल खोलने के लिए जगह के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने होंगे. इनके अलावा बिजली, लेबर आदि का खर्च भी अलग होगा. खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की रिपोर्ट की मानें तो साल भर में अगर आप 370 टन धान की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें आपका खर्च करीब 4.45 लाख रुपये आएगा. वहीं आपका सारा माल करीब 5.5 लाख रुपये का बिकेगा. यानी लगभग 1 लाख रुपये का फायदा होगा. अगर आप अधिक धान की प्रोसेसिंग करते हैं तो आपका मुनाफा और अधिक बढ़ जाएगा.