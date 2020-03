कोरोना वायरस : ये 12 कोट्स महिलाओं को खुद की देखभाल के लिए याद दिलायेंगे

अब हम जिस तरह का सामना कर रहे हैं, एक महामारी के समय में, महिलाएं, जो प्राथमिक देखभालकर्ता हैं, सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। नर्सों से लेकर माताओं तक, महिलाओं के लिए नेविगेट करना मुश्किल होता है क्योंकि वे दूसरों की देखभाल ज्यादा करती हैं।

चीन के वुहान से शुरू हुए हुए इस नोवेल कोरोनावायरस को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा एक महामारी घोषित किया गया है, और दुनिया भर में कम से कम 166 देशों को प्रभावित किया है। कोविड-19 ने 244,500 से अधिक लोगों को पीड़ित किया है और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर 10,000 से अधिक मौतें हुई हैं।

वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तेजी से उपाय करने वाले देशों, और स्व-संगरोध में जाने वाले और घर से काम करने वाले लोगों के साथ, प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में महिलाएं अधिक जिम्मेदारियां उठा रही हैं। विशेष रूप से कामकाजी माताओं के लिए, घर पर काम और जिम्मेदारियों दोनों से निपटना उन पर एक टोल ले सकता है, और वे अक्सर दूसरों की देखभाल करते समय खुद की देखभाल करना भूल जाती हैं।

यहां महिलाओं को याद दिलाने के लिए 12 कोट्स दिए गए हैं कि इस कठिन समय में उन्हें खुद की देखभाल करने की आवश्यकता है।

“हमेशा यह याद रखना बुद्धिमानी है कि अगर हम उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो भी दूसरे लोग अपनी खुद की देखभाल कर लेंगे। मुझे पता चला कि जब मैं एक घंटे का समय लेती हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे ध्यान रखना और खुद से प्यार करना। यह मुझे हर चीज और हर चीज के बारे में महसूस करने से रोकता है, और दिन के दौरान मुझे पाने में मदद करता है। सुबह जल्दी उठने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना प्यार पहले मिल गया और मुझे तब मिला जब मैं अपने सबसे अच्छे रूप में हूं।” - Byllye Avery, हेल्थ केयर एक्टीविस्ट

“महिलाओं के स्वास्थ्य को सामने और केंद्र होने की आवश्यकता है - यह अक्सर नहीं होता है, लेकिन यह होना चाहिए।” - Cynthia Nixon, अभिनेत्री और कार्यकर्ता

“एक महिला का स्वास्थ्य ही उसकी पूंजी है।” - Harriet Beecher Stowe, अमेरिकी उन्मूलनवादी और लेखक

“महिलाओं को विशेष रूप से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नज़र रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम नियुक्तियों और परिमार्जन करने से कतरा रहे हैं, तो हमें अपना ध्यान रखने के लिए बहुत समय नहीं है। हमें अपनी सूची में खुद को ऊपर रखने के लिए बेहतर काम करने की जरूरत है।” - Michelle Obama, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला

“अपने आप को वही देखभाल और ध्यान दें जो आप दूसरों को देते हैं और खुद को खिलते हुए देखते हैं।” - Anonymous



“स्व-देखभाल दुनिया को आप के बचे हुए के बजाय सबसे अच्छा दे रही है।” - Katie Reed, ब्लॉगर

“खुद को सीमाओं को सेट करने के लिए पर्याप्त प्यार करें। आपका समय और ऊर्जा कीमती है। आपको यह चुनना है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप लोगों को यह सिखाते हैं कि जो आप करेंगे उसे स्वीकार करके आपको कैसे व्यवहार करना है।” - Anna Taylor



“अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करना आपकी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। यह आपकी आत्मा की जरूरतों को सुनने और फिर उन्हें सम्मानित करने के बारे में है।” - Kristi Ling, अमेरिकी लेखक

“आत्म-देखभाल स्वार्थी नहीं है। आप एक खाली बर्तन से काम नहीं चला सकते।” - Eleanor Brownn, उपन्यासकार

“अपने लिए समय निकालना और स्पष्टता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह है जो आप खुद के साथ रखते हैं।” - Diane Von Furstenberg, फैशन डिजाइनर

