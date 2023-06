ड्रोन निर्माता ideaForge ने IPO से पहले एंकर निवेशकों से जुटाए 255 करोड़ रुपये

ड्रोन निर्माता ideaForge Technologyने कहा कि उसने सोमवार को सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलने वाली शुरुआती शेयर बिक्री से पहले एंकर निवेशकों से 255 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

बीएसई वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक सर्कुलर के अनुसार, कंपनी ने 31 फंड्स को 672 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 37.93 लाख इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिससे लेनदेन का आकार 255 करोड़ रुपये हो गया है.

Nomura Funds Ireland Public Ltd, Pinebridge Global Funds, Goldman Sachs Funds, Tata AIG General Insurance Company, Tata AIA Life Insurance Company, और Max Life Insurance Co Ltd एंकर निवेशकों में से हैं.

इनके अलावा, ICICI Prudential Mutual Fund (MF), Axis MF, HDFC MF, Aditya Birla Sun Life MF, Quant MF, Nippon India MF and Motilal Oswal MF सहित कई म्यूचुअल फंड ने एंकर राउंड में भाग लिया.

IPO में 240 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों का ताजा अंक और 48,69,712 इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश (OFS) शामिल है. ऑफर में पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए आरक्षण भी शामिल है.

638 से 672 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड के साथ यह इश्यू 26 जून को सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलेगा और 29 जून को समाप्त होगा.

मूल्य दायरे के निचले और ऊपरी सिरे पर आईपीओ का आकार क्रमश: 550.69 करोड़ रुपये और 567.24 करोड़ रुपये होगा.

नए निर्गम से प्राप्त 50 करोड़ रुपये की आय का उपयोग ऋण भुगतान के लिए किया जाएगा, 135 रुपये कार्यशील पूंजी अंतर के वित्तपोषण के लिए, 40 करोड़ रुपये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में निवेश के लिए और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी.

पिछले हफ्ते, कंपनी ने Tata AIG General Insurance, 360 ONE Special Opportunities Fund - Series 9 and 10, Motilal Oswal Midcap Fund, और Think Investments PCC सहित संस्थागत निवेशकों से प्री-आईपीओ प्लेसमेंट राउंड में 60 करोड़ रुपये जुटाए.

कंपनी के अनुसार, निवेशक सार्वजनिक निर्गम में न्यूनतम 22 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 22 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगा सकते हैं.

मार्च 2023 तक ideaForge की ऑर्डर बुक 192.27 करोड़ रुपये थी.

2007 में स्थापित, मुंबई स्थित कंपनी के पास पूरे भारत में स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) की सबसे बड़ी परिचालन तैनाती है, इसके ड्रोन निगरानी और मानचित्रण के लिए औसतन हर पांच मिनट में उड़ान भरते हैं.

ideaForge को Qualcomm Asia, Infosys, and Celesta Capital सहित कई प्रमुख उद्यमों और निजी इक्विटी निवेशकों द्वारा समर्थित किया गया है.

मैथ्यू सिरिएक समर्थित Florintree Enterprises 11.85% हिस्सेदारी के साथ कंपनी में सबसे बड़ा शेयरधारक है.

ड्रोन निर्माता के ग्राहकों में सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन बल, वन विभाग और नागरिक ग्राहक शामिल हैं.

2015 के भूकंप के दौरान, खोज और बचाव गतिविधियों में सहायता के लिए काठमांडू, नेपाल और अन्य स्थानों में साइट की निगरानी के लिए ideaForge के UAVs का उपयोग किया गया था.

ड्राफ्ट पेपर के अनुसार, 2016 में पंपोर में एक आतंकवादी घटना के दौरान, ideaForge के UAVs आतंकवादियों के सटीक स्थानों का खुलासा करके महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी देने में सक्षम थे.

JM Financial और IIFL Securities इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं.