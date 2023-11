IREDA का IPO 21 नवंबर को खुलेगा, जानिए शेयर प्राइस...

IREDA (Indian Renewable Energy Development Agency) के आईपीओ का मूल्य दायरा ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹30 से ₹32 के बीच तय किया गया है. यह IPO सदस्यता के लिए मंगलवार, 21 नवंबर को खुलेगा और गुरुवार, 23 नवंबर को बंद होगा. इस IPO के लिए एंकर निवेशकों को आवंटन सोमवार, 20 नवंबर को होने वाला है.

फ्लोर प्राइस इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का 3 गुना है और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य का 3.20 गुना है. इस आईपीओ का लॉट साइज 460 इक्विटी शेयर और उसके बाद 460 इक्विटी शेयर के गुणक में है.

रेड-हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार, IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है.

कंपनी ने IDBI Capital Markets & Securities Ltd, BOB Capital Markets Ltd, और SBI Capital Markets Ltd को इश्यू के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है.

IREDA भारत की सबसे बड़ी समर्पित ग्रीन फाइनेंसिंग नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) है. इसमें 23 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों में फैला हुआ ₹47,206.66 करोड़ का विविध निवेश पोर्टफोलियो है. IREDA के फंड-आधारित उत्पाद दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक ऋण, टॉप-अप ऋण, ब्रिज ऋण, टेकओवर वित्तपोषण, भविष्य के नकदी प्रवाह के खिलाफ सुरक्षित ऋण और एनबीएफसी को ऋण की लाइनें हैं.

वित्तीय वर्ष 2023 के लिए, कारोबारी स्टैंडअलोन रेवेन्यू एक साल पहले के ₹2,859.90 करोड़ के मुकाबले 21.75% बढ़कर ₹3,481.97 करोड़ हो गया, मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2023 में इसके बकाया टर्म लोन की वृद्धि के कारण.