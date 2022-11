IPO Alert: Yatra Online के IPO को SEBI से मिली मंजूरी, Nexus Select Trust भी लाएगी IPO

शेयर बाजार (Share Market) में पैसे लगाने वाले लोगों को आने वाले समय में कमाई करने के कई शानदार मौके मिलने वाले हैं. कुछ महीनों की सुस्ती के बाद आईपीओ मार्केट (IPO Market) में तेजी लौटने लगी है.





अमेरिकी शेयर बाजार नैसडेक में लिस्टेड Yatra Online Inc की भारतीय सब्सिडियरी कंपनी Yatra Online Ltd जल्द ही अपना IPO लाने जा रही है. जिसके लिए कंपनी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की मंजूरी भी मिल गई है.





कंपनी अपने IPO के तहत 750 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी. इसके अलावा, 93,28,358 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) भी की जाएगी.





Yatra Online Inc के बयान के अनुसार, Yatra Online Ltd ने मार्च में IPO के संबंध में दस्तावेज जमा कराए थे. जिसको 17 नवंबर को SEBI से मंजूरी मिली. OFS के तहत THCL Travel Holdings Cyprus Ltd और Pandara Trust – Scheme अपने ट्रस्टी Vistara ITCL (India) के माध्यम से शेयरों की बिक्री करेगा.





आपको बता दें, कंपनी IPO से जुटाई गई रकम का उपयोग स्ट्रैटेजिक इन्वेस्मेंट, अधिग्रहण और बिजनेस ग्रोथ के लिए करने की योजना बना रही है. कंपनी लगभग 700 बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों और 46,000 से अधिक रजिस्टर्ड SME ग्राहकों के साथ भारत में अग्रणी कॉर्पोरेट यात्रा सेवा प्रदाता है.





ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैकस्टोन (Blackstone) का नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट (Nexus Select Trust) जल्द ही देश में आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है. यह आईपीओ एक रिटेल आईपीओ होगा जिसके जरिए कंपनी कुल 500 मिलियन डॉलर यानी 4050 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखेगी. नए आईपीओ को जारी करने के लिए कंपनी ने अपने दस्तावेज मार्केट रेगुलेशन करने वाली संस्था सेबी (SEBI) के पास जमा करवा दिया है.





इस कंपनी के देश में 14 बड़े शहरों में करीब 17 मॉल हैं. यह सभी शॉपिंग मॉल 1 करोड़ वर्ग फुट में फैला हुआ है जिसका मार्केट करीब 3 बिलियन डॉलर यानी 24,400 करोड़ रुपये है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट (Nexus Select Trust IPO) ने गुरुवार को ही मार्केट नियामक के पास अपने कंपनी के पेपर्स जमा करवा दिए थे. दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी अपने आईपीओ को मार्केट में साल 2023 की शुरुआत में लाना चाहती है. नेक्सस सेलेक्ट का आईपीओ 500 मिलियन डॉलर का होगा. यह ब्लैकस्टोन का स्पांसर आईपीओ होगा. इससे पहले कंपनी मार्केट में दो आईपीओ ला चुकी है.