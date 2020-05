दक्षिण अफ्रीका में कुछ यूं याद किए गए इरफ़ान खान!

इरफ़ान खान के गुजर जाने के बाद भारत समेत दुनिया भर में उनके चाहने वालों की आँखें नम हैं। 29 अप्रैल को इरफ़ान ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

जोहानिसबर्ग, भारतीय सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों में से एक इरफान खान के निधन पर दक्षिण अफ्रीका के उनके प्रशंसकों ने दुख व्यक्त किया है। बहुमुखी प्रतिभा की वजह से दुनिया भर में खान के प्रशंसक उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।

उनका निधन बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में हो गया। वह दो साल से कैंसर की लड़ाई लड़ रहे थे।

दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के फिल्म निर्माता अनंत सिंह ने अभिनेता के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

उन्होंने कहा, ‘‘इरफान बहुत ही खास इंसान थे और उनके निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। ‘सलाम बॉम्बे’ में उनके छोटे से किरदार ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था। और इसके बाद ‘मकबूल’ जिसका वितरण मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया। हम तुरंत दोस्त बन गए थे। दुनिया भर के कई फिल्म महोत्सवों में हम मिलते थे और उसका आनंद उठाते थे।’’ उन्होंने कहा कि अभिनेता के जाने से अंतरराष्ट्रीय फिल्म उद्योग में विशेष अभिनय क्षमता के लिए शून्य पैदा हो गया है। अभिनेता बहुत याद किए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के प्रशंसक भी उनके निधन की खबर सुनकर सदमे में है।

ईस्ट वेव एफएम की पूर्व स्टेशन मैनेजर लूसी सिगाबन ने कहा कि इरफान ने दुनिया को दिखाया कि बेहद क्षमतावान अभिनेता बनने के लिए एडोनिस जैसी काया जरूरी नहीं होता। उन्होंने कई तरह के किरदार अदा किए और सबसे ज्यादा यादगार उन क्षणों की है जब उन्होंने पर्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा और उनकी आंखें बोलती रही।

वहीं बॉलीवुड शो के प्रचारक फरजाना मायेत ने कहा कि वह उनके पसंदीदा अभिनेताओं में से एक हैं।

