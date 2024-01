ऑन्त्रप्रेन्योरशिप के भविष्य और वीसी फंडिंग पर जयपुर में iStart की वर्कशॉप

स्टार्टअप्स की दुनिया रोमांचकारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से केवल 20% ही पांच साल से अधिक समय तक चल पाते हैं? और केवल 8% हैं जो 10 साल से आगे चल पाते हैं. लेकिन अगर आपके पास अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए सही ज्ञान हो तो, इसका कोई सानी नहीं, यहीं पर iStart Inspire की एंट्री होती है.

iStart राजस्थान राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुपरचार्ज करने के लिए आईटी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार की एक खास पहल है. यह सब इनोवेशन को बढ़ावा देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और उद्यमिता (ऑन्त्रप्रेन्योरशिप) को बढ़ावा देने के लिए है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक महत्वाकांक्षी उद्यमी के लिए संसाधनों और समर्थन का प्रवेश द्वार हो सकता है क्योंकि वे अपनी स्टार्टअप यात्रा शुरू कर रहे हैं.

राजस्थान के शहरी कस्बों और गांवों तक फैले भूगोल में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए एक साहसिक कदम में, iStart ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए YourStory के साथ हाथ मिलाया है.

जयपुर में 27 अक्टूबर 2023 को आयोजित वर्कशॉप में उद्यमिता, निवेश और नेटवर्किंग के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री के दिग्गजों ने बेहद ज्ञानवर्धक जानकारी साझा की.

मास्टरक्लास 1: चुनौतियों पर काबू पाना और आगे बढ़ना

दिन की पहली मास्टरक्लास आधुनिक उद्यमिता की जटिल यात्रा को समझने के लिए समर्पित रही. स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग हासिल करने, लंबे समय तक आगे बढ़ने और बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बारे में सीखने का यह खास मौका था.

Kuhoo के फाउंडर और सीईओ प्रशांत ए भोंसले ने 'Entrepreneurial Nexus: Overcoming Challenges and Scaling Up' विषय पर अपने विचार रखे. अवसरों का पता लगाने, चुनौतियों पर विजय पाने और विकास को बढ़ावा देने में भोंसले की विशेषज्ञता हर उभरते उद्यमी के लिए एक खजाना है. BFSI, IT, टेलीकॉम और FMCG जैसे उद्योगों में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, वह तीन सफल स्टार्टअप की संस्थापक टीमों का हिस्सा रहे हैं.

मास्टरक्लास 2: वीसी फंडिंग हासिल करने की रणनीतियाँ

दिन की दूसरी मास्टरक्लास 'Strategies for Securing VC Funding: Navigating the Investment Landscape' विषय पर थी. इस मास्टरक्लास का उद्देश्य स्टार्टअप संस्थापकों को यह सीखने में मदद करना था कि निवेशकों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए, विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों तक कैसे पहुंच बनाई जाए और उन तरीकों को तैयार किया जाए जो सबसे अलग हों.

हर्ष गुप्ता, वित्तीय समावेशन की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे वेंचर डेट के बारे में गहन जानकारी रखते हैं, उन्होंने InnoVen Capital और Alteria Capital के साथ उद्योग में साढ़े चार साल बिताए हैं. उनकी करियर यात्रा उन्हें वोडाफोन इंडिया तक ले गई, जहां उन्होंने ग्रामीण व्यवसाय विकास, आपूर्ति श्रृंखला और फाइनेंस जैसी भूमिकाओं में काम किया. पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), हर्ष एक उत्साही व्यक्ति है, वे उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो आर्थिक अवसर पैदा करती हैं, खासकर उभरते बाजारों में.

मास्टरक्लास 3: कैसे स्टार्टअप एक प्रभावी और प्रभावशाली मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीति के साथ स्टार्टअप के लिए हॉकी-स्टिक विकास हासिल कर सकते हैं

Self Achieversकी फाउंडर और सीईओ निधि बंथिया मेहता की यह मास्टरक्लास एक प्रभावी और प्रभावशाली मार्केटिंग और ब्रांडिंग रणनीति के माध्यम से स्टार्टअप के लिए महत्वपूर्ण विकास हासिल करने की जटिलताओं पर केंद्रित थी. यह स्टार्टअप्स को एक मजबूत ब्रांड पहचान विकसित करने के लिए रणनीतियों और तकनीकों को उजागर करने में मददगार रही जो उनके लक्षित दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है. इसमें सीखाया गया कि पावरफुल मार्केटिंग रणनीति के माध्यम से ग्राहकों को कैसे जोड़ा जाए और अपने बाजार पर स्थायी प्रभाव कैसे डाला जाए.

मेहता एक प्रसिद्ध उद्यमी और वकील हैं, जिनके पास 20 वर्षों से अधिक का वैश्विक उद्यमशीलता अनुभव है, जिसमें सिलिकॉन वैली, सिंगापुर और भारत में तीन सफल कंपनियों को लॉन्च करना शामिल है. वह विभिन्न संगठनों के लिए एक प्रभावशाली मार्गदर्शक और सलाहकार हैं, जो उद्यमिता में लिंग अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. उनकी विशेषज्ञता व्यवसाय विकास, बाज़ार विश्लेषण, टीम नेतृत्व, सामुदायिक निर्माण और मार्केटिंग तक फैली हुई है.

(Translated by: रविकांत पारीक)