स्टार्टअप्स और निवेशकों को एक मुकाम पर लाया ‘राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव’

अपने तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अपने प्रयासों के तहत, iStart Rajasthan — राज्य सरकार का खास स्टार्टअप प्रोग्राम — ने 16 और 17 जनवरी, 2023 को राज्य के संभागीय मुख्यालयों में राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव (Rajasthan Investor Conclave) की मेजबानी की.

जयपुर स्थित वर्चुअल इनक्यूबेटर और फंडरेज़िंग प्लेटफॉर्म Startup Chaupal के साथ साझेदारी में आयोजित, कॉन्क्लेव स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नेटवर्क बनाने और साझेदारी के अवसर खोजने के लिए एक आम मंच था. इस इवेंट में पूरे भारत के निवेशकों को स्टार्टअप्स के साथ जुड़ने का मौका मिला, जिसमें चुनिंदा iStart मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को उनके सामने आने का मौका मिला.

जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब में आयोजित दो दिवसीय कॉन्क्लेव में स्टार्टअप्स को उनकी यात्रा में मदद करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं और अन्य सफल स्टार्टअप फाउंडर्स से वर्कशॉप्स, पैनल डिस्कशन और परामर्श सत्र भी आयोजित किए गए.

कॉन्क्लेव के पहले दिन की शुरुआत मंदार जोशी, एंजेल निवेशक और कार्यकारी अध्यक्ष, MStrategy Global के साथ राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर गहन बातचीत के साथ हुई. इसका संचालन Startup Chaupal के फाउंडर और सीईओ सुमित श्रीवास्तव ने किया. इसके बाद Alphavalue Consulting के फाउंडिंग पार्टनर मनीष श्रीवास्तव द्वारा 'Startup Valuation' पर और सुमित श्रीवास्तव द्वारा 'How to give Elevator Pitch' पर सत्र आयोजित किए गए.

दूसरे दिन राजस्थान स्टार्टअप इकोसिस्टम और निवेश के अवसरों पर दो और पैनल डिस्कशन हुए. सबसे पहले, 'Funding: Realities and Roads Ahead' पर मंदार जोशी थे; डॉ. प्रियंका माथुर, फाउंडर और सीईओ, MediPocketWorld; आदित्य अरोड़ा, एंजल इन्वेस्टर और सीईओ, FaadNetwork; और Startup Rajasthan (iStart) के मेंटर अमित पुरोहित ने निवेशकों से संपर्क करते समय स्टार्टअप को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर अपना ज्ञान साझा किया. दूसरे पैनल में Jaipur Rugs के मालिक योगेश चौधरी; संदीप जैन, डायरेक्टर, Tradeswift Broking; और सुशील शर्मा, फाउंडर और सीईओ, Marwari Catalysts , ने 'राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम की गतिशीलता' के बारे में बात की.

एलिवेटर पिचिंग पर पिछले दिन के सत्र के बाद, 25 स्टार्टअप का चयन किया गया और मंच पर निवेशकों को एलिवेटर पिच दी गई, साथ ही कुछ अन्य चुनिंदा लोगों को निवेशकों के साथ गहन बातचीत करने का अवसर मिला.

राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव ने स्टार्टअप्स और निवेशकों को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2022 से परिचित कराने में भी मदद की, जिसका उद्देश्य राजस्थान को इनोवेशन हब के रूप में बढ़ावा देना और उद्योग क्षेत्रों में स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देना और स्टार्टअप इकोसिस्टम के भीतर विविधता और स्थिरता को प्रोत्साहित करना है.

यह सुनिश्चित करने की अपनी योजना के अनुरूप कि बड़े शहरों के बाहर के ऑन्त्रप्रेन्योर पीछे न रहें, iStart Rajasthan और Startup Chaupal ने 27 जनवरी को उदयपुर में और 2 फरवरी को बीकानेर में दो स्टार्टअप कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया. दोनों संस्करणों में 'Entrepreneurship: Opportunities & Roads Ahead' और 'Startup Process & Art of Storytelling' विषय पर पैनल डिस्कशन हुआ. जबकि उदयपुर में उपस्थित लोगों ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से उनकी 'Journey from Royal to a Hardcore Entrepreneur' के बारे में खास बातचीत सुनी. Papadmal Agro Food के मालिक जय कुमार अग्रवाल बीकानेर में आयोजित कॉन्क्लेव में एक अन्य वक्ता थे, जिसमें iStart Rajasthan ने RNB Global University के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए.

27 फरवरी को कोटा में तीसरा स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें दो पैनल डिस्कशन हुए. पहला "Investors’ Perspective on Tier 3 City Startups" विषय पर था, जिसमें पैनलिस्ट थे - प्रतीक अग्रवाल, फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर, GrowthCap Ventures; उज्जवल सुतारिया, फाउंडिंग पार्टनर, TDV Partners; यमिका मेहरा, पार्टनर, 1stCheque by Favcy; मंदार जोशी, और सुमित श्रीवास्तव. 'Challenges and Opportunities for Startups from Tier 3 Cities' विषय पर दूसरे पैनल में MedCords के फाउंडर निखिल बाहेती; अभय सिंह, फाउंडर, Ekki Foods; ऐश्वर्या झावर, फाउंडर, Ekatra; और भगवती राठी, फाउंडर, Digital GoWhere वक्ता के रूप में थे. इसके बाद 25 पूर्व-चयनित स्टार्टअप्स द्वारा एक एलिवेटर पिच सत्र और पांच शॉर्टलिस्टेड स्टार्टअप्स के साथ एक गहन चर्चा हुई.

(Translated by: रविकांत पारीक)