ITI बेरहमपुर ने कोविड-19 संबंधित इनोवेशन से जुड़े 3 पैटेंट किए दायर

कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने में मदद करने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के वर्तमान में जारी प्रयास में, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), बेरहमपुर ने नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विकसित अपने तीन नवोन्मेषी उत्पादों का पंजीकरण कराया है और किसी भी चुनौती के समक्ष खरे उतरने की अपनी अंतर्निहित ताकत को प्रमाणित किया है। यह संस्थान को अन्वेषण के ऊपर प्राथमिकता का अधिकार प्रदान करेगा।

इन तीन इनोवेटिव उत्पादों में मोबाइल स्वैब कलेक्शन कियोस्क, यूवीसी सोल सैनिटाइजर और यूवीसी रोबो योद्धा शामिल है।

आईआईटी एवं एनआईटी के पद चिन्हों पर चलते हुए, आईटीआई, बेरहमपुर देश के पैटेंट संस्थान क्लब में शामिल हो गया है। आने वाले दिनों में यह उपलब्धि अपने इनिवेशन के लिए पैटेंट दायर करने के लिए अधिक से अधिक आईटीआई को बढ़ावा देगी और प्रधानमंत्री मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत‘ के विज़न को पूरा करने की दिशा में योगदान देगी।

आईटीआई के प्रयासों की सराहना करते हुए, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा, 'चाहे यूवीसी रोबो योद्धा, जो सतहों को डिस्इंफेक्ट करता है, की डिजाइन बनानी हो या मोबाइल स्वैब कलेक्शन कियोस्क के जरिये सॉल्यूशन उपलब्ध कराना हो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोविड-10 के खिलाफ हमारी लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में रहा है।' उन्होने आगे कहा, मुझे भरोसा है कि ऐसे नवोन्मेषण बड़े स्तर पर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आत्मनिर्भरता और अनुसंधान स्पिन ऑफ को प्रोत्साहित करेंगे और अधिक से अधिक आईटीआई को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नवोन्मेषी समाधानों के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करेंगे। आईटीआई, बेरहमपुर की टीम को देश भर में अन्य आईटीआई के लिए वायरस से लड़ने के अपने प्रयासों में सरकार के साथ मजबूती से खड़े होकर एक आदर्श उदाहरण स्थापित करने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनायें।' (सौजन्य से- पीआईबी दिल्ली)

