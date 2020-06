JioFiber ने मार्च तक दी इतने मिलियन ग्राहकों को सेवाएं, जानिए क्या कहती है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट?

रिलायंस जियो ने मार्च 2020 तक JioFiber सेवाओं के साथ लगभग 1 मिलियन घरों को जोड़ा है, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये बात कही। सांकेतिक फोटो (फोटो साभार: newstrackenglish) Jio के अनुसार, सब-ऑप्टिमल वायरलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर और घरों में 7% के साथ, भारत लंबे समय से, निश्चित ब्रॉडबैंड सेवाओं में पिछड़ रहा है।

इस बीच, Jio फाइबर टू द होम (FTTH) सेवाओं को 1,600 शहरों में हाई स्पीड वाले फाइबर के साथ संभावित रूप से 50 मिलियन घरों और 15 मिलियन उद्यमों को जोड़ने के बड़े ग्रीनफील्ड अवसर के रूप में मान रहा है।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि Jio के व्यापक इंट्रासिटी फाइबर नेटवर्क, लास्ट-माइल एग्जीकुशन, डिजिटल कंटेंट के आकर्षक बंडल और स्मार्ट होम IoT सॉल्यूशंस प्रमुख अंतर होंगे।

Reliance Industries (RIL) अपने Jio Platforms के माध्यम से, मार्च 2021 तक शून्य शुद्ध ऋण कंपनी बनने के दौरान, Jio को एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मार्की निवेशकों और प्रौद्योगिकी कंपनियों से पूंजी जुटा रहा है।

कंपनी ने पिछले दो महीनों में फेसबुक और कई बड़े निजी इक्विटी निवेशकों और सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे टेक्नोलॉजी दिग्गजों को 24.7% हिस्सेदारी बेचकर कुल 1,15,693 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर, जनरल, अटलांटिक, केकेआर, एडीआईए, टीपीजी शामिल हैं।

आरआईएल का शुद्ध कर्ज वर्तमान में 1.6 लाख करोड़ रुपये है और कंपनी ने राइट्स इश्यू से 53,124 करोड़ जुटाए हैं।

Jio Platforms RIL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो अगली पीढ़ी की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसी के नीचे मुख्य कंपनी Reliance Jio Infocomm है, जिसके 388 मिलियन मोबाइल ग्राहक हैं।

(Edited by रविकांत पारीक)

