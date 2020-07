02 जुलाई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 2 जुलाई वर्ष का 183 वाँ (लीप वर्ष में यह 184 वाँ) दिन है। साल में अभी और 182 दिन शेष हैं। 2 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1306 - अलाउद्दीन ख़िलजी ने सिवाणा पर जब 2 जुलाई, 1306 में आक्रमण किया, तब यह दुर्ग कान्हड़देव के भतीजे चौहान सरदार शीतलदेव के अधिकार में था।

1985 - आंद्रेई ग्रोमिको सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित।

1940 - ब्रिटिश सरकार ने सुभाषचन्द्र बोस को 2 जुलाई, 1940 ई. को विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

2004 - भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत की।

2006 - इंग्लैंड फ़ुटबाल टीम के कप्तान डेविड बेखम ने अपना पद छोड़ा। 2 जुलाई को जन्मे व्यक्ति 1956 - तूफ़ानी सरोज - तूफ़ानी सरोज तेरहवीं और पंद्रहवीं लोकसभा के सदस्य चुने गये।

1954 - मोहम्मद अज़ीज़ - भारत के प्रसिद्ध पार्श्वगायकों में से एक थे।

1948 - आलोक धन्वा, प्रसिद्ध जनकवि। 2 जुलाई को हुए निधन 1950 - यूसुफ़ मेहरअली, स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थे।

1934 - असित भट्टाचार्य - भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। 2 जुलाई के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव 2 जुलाई, 2004 मे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन को युनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

