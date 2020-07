07 जुलाई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 7 जुलाई वर्ष का 188 वाँ (लीप वर्ष में यह 189 वाँ) दिन है। साल में अभी और 177 दिन शेष हैं। 7 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1948 - स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना।

1998 - पं. विश्वमोहन भट्ट को सं.रा. अमेरिका का प्रतिष्ठित दशाब्दी का सर्वाधिक प्रशंसित व्यक्ति सम्मान मिला।

1999 - फ़्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पेचिस पेचिस के नये टीके की खोज।

2007 - अमेरिका के दूरसंचार उपग्रह डायरेक्ट वी-10 को रूस के प्रोटान-एम रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया।

2008 - काबुल (अफ़ग़ानिस्तान) में हुए भारतीय दूतावास पर हमले में 41 लोग मारे गये। 7 जुलाई को जन्मे व्यक्ति 1656 - गुरु हर किशन सिंह - सिक्खों के आठवें गुरु।

1854 - मोहम्मद बरकतउल्ला - भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे।

1900 - काला वेंकटराव - दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजनैतीक कार्यकर्ता।

1934 - राघवजी - 'भारतीय जनता पार्टी' के नेता।

1981 - महेन्द्र सिंह धोनी - प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर।

1883 - चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, प्रसिद्ध साहित्यकार।

1878 - रणधीर सिंह - प्रसिद्ध सिख नेता और क्रांतिकारी थे।

1914 - अनिल बिस्वास, प्रसिद्ध संगीतकार।

1959 - अशोक कुमार सिंह - अनेक शोध-निबंध स्तरीय भारतीय एवं विदेशी शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित। 7 जुलाई को हुए निधन 2011 - अब्दुल क़ावी देसनावी - उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक व शायर थे।

1999- विक्रम बत्रा- भारतीय सैनिक।

2014 - मदन लाल मधु - हिंदी और रूसी साहित्‍य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक।

1990 - लालडेंगा - मिज़ो राष्ट्रवादी थे, जो मिज़ोरम के मुख्यमंत्री रहे थे। 7 जुलाई के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव 1955 - भारत में सर्वप्रथम 7 जुलाई, 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। Also Read सिर्फ 5 हज़ार रुपये की लागत से ये आठ व्यवसाय शुरू कर सकती हैं महिलाएँ

