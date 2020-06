10 जून : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 10 जून वर्ष का 161 वाँ (लीप वर्ष में यह 162 वाँ) दिन है। साल में अभी और 204 दिन शेष हैं। 10 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1246 - नसिरुद्दीन मुहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ।

1972 - मुम्बई के मडगाँव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकुलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ।

1983 - ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर पुन: प्रधानमंत्री बनीं।

1999 - इंडोनेशियाई स्वतंत्रता समर्थक नेता जोस रामोस होर्ता द्वारा 23 वर्ष बाद स्वदेश लौटने की घोषणा, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत।

2001 - नेपाल नरेश हत्याकांड की जांच अवधि चार दिन के लिए बढ़ाई गई, बरलुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री नियुक्त।

2002 - संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सम्मेलन रोम में सम्पन्न, पाकिस्तान ने विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी के-2 का नाम बदलकर 'चोगोरी' अथवा 'शाहगोरी' कर दिया।

2005 - भारत और श्रीलंका में शिक्षा व सामुदायिक विकास से सम्बद्ध दो समझौतों पर हस्ताक्षर।

2008 - 54वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार में 'लगे रहो मुन्नाभाई' को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फ़िल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। केन्द्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए 'एकीकृत स्पेस सेल' की घोषणा की। उत्तरी यूनान में उद्योग संघ के अध्यक्ष जॉर्ज मीनोलास का अज्ञात लोगों ने अपहरण किया। 10 जून को जन्मे व्यक्ति 1890 - गोपीनाथ बोरदोलोई - भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे।

1906 - दामोदर मेनन - भारत के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानियों में से एक। रूपकुमार राठौर - प्रख्यात भारतीय गायक।

1921 - शिवदीन राम जोशी - अपने समय के जाने-माने कवि।

1931 - एम. एस. गोपालकृष्णन - भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक।

1955 - प्रकाश पादुकोण - सुप्रसिद्ध भूतपूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी।

1958 - अनूप सेठी - साहित्यकार एवं जनसेवक।

1981 - देवेन्द्र झाझरिया - भारत के एथलीट हैं।

1888 - बलराज भल्ला - प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा महात्मा हंसराज के पुत्र। 10 जून को हुए निधन 2019 - गिरीश कर्नाड - कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फ़िल्म निर्देशक और फ़िल्म अभिनेता थे।

1987 - जीवन - हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे।

1957 - भाई वीर सिंह - आधुनिक पंजाबी काव्य और गद्य के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध कवि थे। 10 जून के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व भूगर्भ जल दिवस।

(Edited by रविकांत पारीक)

