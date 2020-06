13 जून : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 13 जून वर्ष का 164 वाँ (लीप वर्ष में यह 165 वाँ) दिन है। साल में अभी और 201 दिन शेष हैं। 13 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1420 - जलालुद्दीन फ़िरोजशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा।

1940 - जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उस हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय ऊधमसिंह को लंदन में फाँसी दे दी गई।

1993 - किम कैंपबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।

1997 - दिल्ली के उपहार सिनेमाघऱ में आग लगने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 100 से अधिक लोग घायल हो गए।

2001 - नेपाल शाही परिवार हत्याकांड में दीपेन्द्र की प्रेमिका देवयानी का जांच आयोग के समक्ष गवाही से इन्कार।

2002 - 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते की समय सीमा समाप्त।

2003 - डेनियल अखमितोव कजाकिस्तान के नये प्रधानमंत्री नियुक्त।

2004 - लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में राष्ट्रपति जोसेफ़ कबीला के ख़िलाफ़ तख्ता पलट का प्रयास विफल। ईराक के विदेश उपमंत्री बासम सालिह कुन्बा की हत्या।

2005 - ईरान 2009 के अन्त से 25 वर्षों के लिए भारत को तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात करने पर सहमत।

2006 - नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता किया।

2008 - टेलिकॉम मलेशिया (टीम) ने आइडिया सेलुलर कम्पनी की 15% हिस्सेदारी ख़रीदी। चीन और ताइवान ने विमान सेवा शुरू करने के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। 13 जून को जन्मे व्यक्ति 1964 - पीयूष गोयल - भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं में से एक हैं।

1944 - बान की मून - संयुक्त राष्ट्र संघ के आठवें महासचिव थे।

1923 - प्रेम धवन, हिंदी सिनेमा जगत् के मशहूर गीतकार। 13 जून को हुए निधन 2016 - मुद्राराक्षस - भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार थे।

2012 - मेहदी हसन - प्रसिद्ध ग़ज़ल गायक।

2008 - कीर्ति चौधरी - तीसरे सप्तक की एकमात्र कवयित्री।

1999 - मेजर मनोज तलवार - भारतीय सेना के जाबांज सैनिकों में से एक थे।

1719 - रफ़ीउद्दाराजात - दसवाँ मुग़ल बादशाह था।

