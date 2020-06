16 जून : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 16 जून वर्ष का 167 वाँ (लीप वर्ष में यह 168 वाँ) दिन है। साल में अभी और 198 दिन शेष हैं। 16 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1606- जहाँगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को लाहौर (पाकिस्तान) में भयंकर यातना देकर मार डाला गया।

1858- प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई।

1903- फोर्ट मोटर कंपनी चालू हुई।

1983 - छत्तीसगढ़ के 'गुरु घासीदास विश्वविद्यालय' की स्थापना हुई।

2001 - अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की पांच दिवसीय यूरोप यात्रा रूस में समाप्त, पुतिन ने अमेरिकी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का विरोध किया।

2006 - नेपाल में माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल होने पर सहमत।

2007 - सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लम्बे समय तक रहने वाली महिला बनीं। एड्स पर जागरूकता फैलाने के लिए शिल्पा को सिल्वर स्टार अवार्ड से नवाजा गया।

2008 - उत्तर प्रदेश राज्य वित्त मंत्रालयों का एक पैनल पेट्रोलियम ईधनों पर बिक्रीकर में कटौती पर सहमत हुआ। मशहूर शायर वसीम बरेलवी को प्रथम फ़िराक़ गोरखपुरी पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व में इस्पात बनाने की सबसे बड़ी कम्पनी आर्सेलर मित्तल ने अमेरिकी कम्पनी बंभू स्टील का अधिग्रहण किया। प्रमुख माओवादी नेता पुष्पकमल दहल उर्फ़ प्रचंड को नेपाल में शान्ति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर दिली रमण रेगमी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 16 जून को जन्मे व्यक्ति 1931 - डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी थे।

1920 - महमूद अली ख़ाँ - भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।

1920 - हेमन्त कुमार - हिन्दी फ़िल्मों के पार्श्वगायक और संगीतकार।

1950 - मिथुन चक्रवर्ती - हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता।

1910 - सी. एम. पुनाचा - स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।

1956 - सुरेश कांत - प्रसिद्ध साहित्यकार।

1920 - जोस लोपेज़ पोरेटील्लो - मेक्सिको के राष्ट्रपति थे।

1918 - चौधरी ब्रह्म प्रकाश - स्वतंत्रता सेनानी तथा दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 16 जून को हुए निधन 2015 - चार्ल्स कोरिया - भारतीय वास्तुकार और शहरी नियोजक थे।

1925 - चित्तरंजन दास - महान् स्वतंत्रता सेनानी।

1944 - प्रफुल्ल चंद्र राय - भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिन्हें 'रसायन विज्ञान का जनक' माना जाता है। 16 जून के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव अफ़्रीकी शिशु दिवस। Also Read ‘रुक जाना नहीं’: बाड़मेर से जे.एन.यू. पहुँचने और हिन्दी मीडियम से IAS बनने की प्रेरक कहानी

(Edited by रविकांत पारीक)

