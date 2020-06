जब कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल को भरना पड़ा जुर्माना, जानिए क्या थी इसकी वजह

आम जनता के लिए एक उदाहरण कायम करते हुए, पुलिस महानिरीक्षक (कानपुर रेंज) मोहित अग्रवाल को सार्वजनिक रूप से फेस मास्क नहीं पहनने के लिए खुद से चालान भरा। अग्रवाल ने बर्रा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी रणजीत सिंह से कहा कि वे बिना मास्क पहने बाहर निकले थे, इसके लिए के लिए उन पर चालान काटा जाए। पुलिस महानिरीक्षक (कानपुर रेंज) मोहित अग्रवाल (फोटो साभार: tv9bharatvarsh) एसएचओ ने चालान बनाया और आईजी को एक प्रति सौंपी, आईजी अग्रवाल ने मौके पर 100 रुपये का भुगतान किया। अग्रवाल ने बाद में पीटीआई को बताया कि वह शुक्रवार को निरीक्षण के लिए बर्रा गए थे और बिना मास्क के अपने वाहन से निकले थे।

उन्होंने कहा, “मैंने अधीनस्थों के साथ सर्कल अधिकारियों सहित चर्चा की, और बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने मास्क नहीं पहना था। मैंने तुरंत अपने आधिकारिक वाहन से अपना मास्क निकाला और इसे लगा दिया। लेकिन मैंने महसूस किया कि पुलिस और जनता के लिए एक उदाहरण कायम करने के लिए खुद को चालान करना और जुर्माना भरना नैतिक था।" राज्य सरकार ने कहा था कि सार्वजनिक रूप से फेस कवर न पहनने वालों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। IG ने कहा कि यह COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए इसके उपायों का हिस्सा था।

आईजी अग्रवाल ने घोषणा की थी कि वे फेस मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करेंगे। यह भी घोषणा की गई कि आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा।

(Edited by रविकांत पारीक)

