हर साल 8 दिन के लिए लॉकडाउन करेंगे महाराष्ट्र के 105 गांव, देशभर के लिए प्रेरणा बने ये गांव

महाराष्ट्र के अहमदनगर के नगर तालुका में 105 गांवों ने हर साल आठ दिनों तक तालाबंदी करने का फैसला किया है। हाल ही में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। उनके इस फैसले का व्यापक स्वागत भी हुआ है। फोटो साभार (ShutterStock) इस फैसले के पीछे ग्रामीणों का एक बड़ा ही नेक मकसद है। इसका उद्देश्य प्रकृति की रक्षा करना और पर्यावरण क्षरण को कम करना है। इसीलिए हर साल मई के महीने में इन गांवों में 8 दिनों तक तालाबंदी की जाएगी। नगर तालुका में 105 गांवों के किसानों ने आठ दिनों तक कृषि को बंद रखकर प्रकृति के लिए आराम करने का फैसला किया है।

द फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों ने कहा, "लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना इस लॉकडाउन का कारण बना है, लेकिन इस दौरान मानव गतिविधि में कमी से प्रकृति को लाभ हुआ है। जैसे-जैसे प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ, पानी, वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आई। मवेशियों और खेतों को कुछ राहत मिली, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें और पर्यावरण को आराम देने की ज़रूरत है।" ग्रामीणों ने आगे कहा, "प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसने पर्यावरण को संरक्षित करने की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया है। कुछ दशकों पहले शांति और शांति का अनुभव तीन महीने के लॉकडाउन के दौरान लोगों द्वारा किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, हम शहरी जीवन शैली से प्रभावित हुए हैं और हमारे प्राकृतिक वातावरण को खराब कर रहे हैं। लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कि हमारी जीवनशैली पर्यावरण के अनुकूल और अनुभवी है।" पोपटराव पवार, आदर्श गाँव हाईवेयर बाज़ार के सरपंच ने कहा, "पिछले तीन महीनों में ताज़ी हवा का एक झोंका आया है, और हमें एहसास हुआ है कि हमें तेज़-तर्रार और तनाव-मुक्त जीवन में आराम करने की ज़रूरत है। इसलिए, हर साल मई के महीने में आठ दिनों के लिए लॉकडाउन रखा जाएगा। इस बीच, आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, साथ ही लोग सामुदायिक संरक्षण गतिविधियों जैसे जल संरक्षण गतिविधियों या आदि में भाग लेंगे और अपनी दैनिक गतिविधियों को एक तरफ रख देंगे।" वार्षिक लॉकडाउन में निश्चित रूप से लाभ होंगे, इस समय के दौरान आपको अपनी दिनचर्या से समय निकालना चाहिए और जीवन के बारे में सोचना चाहिए, और अपने परिवार के सदस्यों को समय देना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य गांव हर साल तालाबंदी के फैसले का पालन करेंगे।

(Edited by रविकांत पारीक)

