लॉकडाउन 3: किस ज़ोन में क्या छूट मिली है? इधर जानें पूरी लिस्ट

आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और अब देश भर के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में वर्गीकृत किया गया है। सांकेतिक चित्र

तीसरे चरण के लॉकडाउन के साथ ही केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण मामलों के आधार पर देश भर के जिलों को तीन ज़ोन- रेड, ऑरेंज और ग्रीन में विभाजित किया है। इन तीनों ज़ोन के हिसा से सरकार द्वारा अब नियमों में ढील भी दी गई है।

हालांकि फिलहाल ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा, इसी के साथ शॉपिंग मॉल और बार भी फिलहाल बंद रहेंगे। इधर हम आपको बता रहे हैं कि किस ज़ोन में क्या सुविधाएं जारी हैं और किन पर अभी भी प्रतिबंध जारी है? पहले तो ये जान लें कि वे कौन सी सेवाएँ हैं जो इस दौरान किसी भी ज़ोन में शुरू नहीं की गई हैं।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बरकरार है, हालांकि एयर एम्बुलेंस और अन्य विशेष उड़ानों की को अनुमति है।

सिनेमा हॉल, थिएटर, शॉपिंग मॉल, बार और इस तरह के अन्य स्थानों पर प्रतिबंध बना हुआ है।

स्पेशल ट्रेनें छोड़कर सभी रेल यात्राएं फिलहाल प्रतिबंधित हैं।

कुछ राज्यों ने विशेष तौर पर अंतर्राजीय बस सेवाओं को अनुमति दी है, लेकिन यह सभी राज्यों में नहीं है।

मेट्रो रेल सेवाएँ फिलहाल बंद हैं।

स्कूल, कॉलेज और सभी प्रशिक्षण संस्थानों के खुलने पर रोक है।

मंदिर और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी जानें की रोक है।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और ऐसी सभाएं फिलहाल प्रतिबंधित हैं।

अब ज़ोन-वार स्थिति देख लें कि कहाँ क्या सुविधा शुरू कर दी गई है? रेड ज़ोन (अभी क्या प्रतिबंधित है?) शहरी क्षेत्रों में, मॉल, बाजार परिसर और बाजार बंद रहेंगे।

रिक्शा और टैक्सी, ओला, उबर जैसे नियमित कैब की अनुमति नहीं है।

इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट बसों की अनुमति नहीं है।

नाई की दुकानों, स्पा और सैलून की अनुमति नहीं है। रेड ज़ोन (किन सेवाओं की अनुमति है?) आवश्यक सामान बेंच रहे कॉम्प्लेक्स और बाज़ारों को खोलने की अनुमति है।

सिंगल शॉप और रेजीडेंशियल कॉम्प्लेक्स में दुकानें खोलने की अनुमति है।

आवश्यक सामान के लिए ई-कॉमर्स सेवाएँ जारी हैं।

चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (चालक के अलावा) और दो पहिया वाहनों के मामले में सिर्फ चालक को अनुमति है।

निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत शक्ति के साथ काम कर सकते हैं, इसी के साथ अन्य कर्मचारियों को घर से काम करने का सुझाव दिया गया है।

शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक संपदा और पहुंच नियंत्रण के साथ औद्योगिक टाउनशिप की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति है।

दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों को अनुमति दी है। ऑरेंज ज़ोन (अभी क्या प्रतिबंधित है?) इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट बसों की अनुमति नहीं है। ऑरेंज ज़ोन (किन सेवाओं की अनुमति है?) टैक्सी और कैब सेवाओं को 1 ड्राइवर और 2 यात्री होने के साथ अनुमति दी गई है।

अनुमत गतिविधियों व्यक्तियों और वाहनों के इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की अनुमति है। चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री ही होंगे। ग्रीन ज़ोन (कौन सी सेवाएँ शुरू हैं?) 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता तक बसें चल सकती हैं।

अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है, जो कि रेड और ऑरेंज ज़ोन में प्रतिबंधित नहीं हैं।

गौरतलब है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जोखिम के आधार पर देश भर के जिलों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है- रेड ज़ोन (हॉटस्पॉट), ऑरेंज ज़ोन, और ग्रीन ज़ोन।

रेड ज़ोन वो क्षेत्र हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जबकि पिछले 21 दिनों से जिन जिलों में एक भी मामला सामने नहीं आया है उन्हे ग्रीन ज़ोन में रखा गया है और अन्य सभी जिलों को ऑरेंज ज़ोन में रखा गया है।

