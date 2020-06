लॉकडाउन: अंतिम संस्कार संबंधी सभी सुविधाओं के लिए शुरु हुआ ऑनलाइन प्लेटफार्म

पुणे, कोरोना वायरस का कहर जारी है और ऐसे में लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ऐसे ही संकट में फंसे लोगों के लिए एक कंपनी ने ऑनलाइन अंतिम संस्कार सेवा शुरू की है। प्रतीकात्मक चित्र (फोटो साभार: सोशल मीडिया) पुणे की यह स्टार्ट अप कंपनी प्रार्थना समारोहों के लिए पुजारी और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही अंतिम संस्कार संपन्न कराने संबंधी सेवाएं प्रदान करने का दावा करती है।

‘मोक्ष सेवा’ के जरिए कम्पनी का लक्ष्य परिवार को मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने, अरथी का इंतजाम करने, पार्थिव शरीर को श्मशान ले जाने, श्मशान पास प्राप्त करने, पुजारी और अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री मुहैया कराने में मदद करना है।

कम्पनी के एक साझेदार प्रणव छावरे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि कम्पनी ‘गुरुजी ऑन डिमांड’ सेवा के जरिए अंतिम संस्कार के बाद किए जाने वाले अनुष्ठानों में शोक संतप्त परिवारों की सहायता करने की योजना भी बना रही है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण रिश्तेदार और दोस्त अंतिम संस्कार में नहीं आ सकते। ऐसे में लोगों के लिए सभी काम अकेले करना मुश्किल हो जाता है। इस सेवा को शुरू करने का लक्ष्य परिवार को एक ही मंच पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

छावरे ने कहा कि समय की मांग को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसलिए पंडित पूजा-अर्चना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही करें तो ठीक है। लेकिन अगर पंडित को मौके पर बुलाए जाने की मांग भी होगी तो उसे भी सभी एहतियात बरतते हुए पूरा किया जाएगा।

कोरोना वायरस के कारण लगी पाबंदियों के चलते अंतिम संस्कार में अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं है।

छावरे कहते हैं कि एकल परिवारों में हालात और खराब हैं। ऐसे परिवारों में किसी की मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामान जुटाना मुश्किल हो जाता है।

वह कहते हैं, ‘‘ऐसा देखा जा रहा है कि अगर परिवार में किसी की मौत हो गयी है तो घर के लोगों को अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। इस योजना का मकसद लोगों को एक ही जगह पर सारा सामान मुहैया कराना और संकट के समय में उनकी परेशानियों को कम करना है।" इस समय इस कंपनी के साथ पुणे और पिंपरीचिंचवड इलाके के 650 पुजारियों को शामिल किया गया है। लोग कंपनी के मोबाइल ऐप या उसकी वेबसाइट पर जाकर उसकी सेवाओं के लिए बुकिंग करा सकते हैं। Also Read 'वर्क फ्रॉम होम' इस तरह बदल देगा इंडियन आईटी वर्कप्लेस की दुनिया, पढ़ें ये विशेष रिपोर्ट!

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.