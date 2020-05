लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों और दैनिक मजदूरों की लगातार मदद कर रहे हैं कानपुर के ये छात्र और पेशेवर

View this post on Instagram

लगभग 50 जरुरत मंद परिवारों को बरसरोहि, कल्याणपुर में राशन के पैकेट्स भिजवाए गए. हम नहीं चाहते किसी की जान भूक की वजह से जाये और साथ ही #सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए हम अधिकतम दूरी बनाकर उनको वितरित किया और साथ ही उनको घरों में रहने के लिए कहा और इस वायरस के बारे में सही जानकारी दी. Thanks for supporting us everyone. We will distribute more in upcoming day's.🙏 #Rashandonationdrive #help #support #helpothersfoundation #charity #care #donation #ngo #share #kanpur #mask #indiafightscoronavirus