इंटरव्यू: अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर बन रही है बायोपिक, मनोज ने किए जीवन के अहम खुलासे

पद्म श्री (भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान) पुरस्कार विजेता और दो बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी की अविश्वसनीय यात्रा है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण के बेलवा गाँव से शुरू हुई और मायानगरी मुंबई तक रही। अब उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा पर एक बायोपिक बनने जा रही है।

“मेरे ऊपर कोई हिंदी में बायोपिक लिख रहा है। एक इंग्लिश में एक पत्रकार हैं जो लिख रही हैं। इन दोनों ने चाहा था कि मेरी उसमें involvement हो। मैंने कहा में बेस्ट विशेज दे दूंगा ताकि आपकी पब्लिक को ये ना लगे कि मनोज बाजपेयी नाराज़ हो जायेगा", प्रशंसित अभिनेता ने हाल ही में एक चैट के दौरान योरस्टोरी की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा को बताया।

एक किसान का 51 साल का बेटा, जो बिहार के एक गाँव में पाँच भाई-बहनों के साथ पला-बढ़ा और एक “झोपड़ी वाले स्कूल” में पढ़े। उन्होंने बायोपिक फ़िल्म के लेखकों की पहचान नहीं बताई। उन्होंने कहा कि भले ही वह लेखकों की धारणा को पसंद करते हों, लेकिन वे इसका स्वागत करेंगे।

मनोज, जिन्हें 1998 की फिल्म सत्या के साथ बड़ा बॉलीवुड ब्रेक मिला, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, ने कहा,

"मुझे नहीं लगता कि मैं उस मुकाम पर पहुँचा हूँ जहाँ मुझ पर लिखी गई किताब या मुझ पर बनी फिल्म होनी चाहिए, मुझे अभी भी बहुत काम करना है।”

“मुझे लगता है कि अगर अभिनय एक लंबी रस्सी है तो मैंने इसके एक सिरे को छू लिया है। अंत में मुझे अभिनय के बारे में थोड़ा सा एहसास हो रहा है और मुझे इसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।”

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर आने वाले बायोपिक्स की अक्सर एकतरफा बयानबाजी के लिए आलोचना की जाती है जहां हीरो को बड़े पैमाने पर सकारात्मक रोशनी में दिखाया गया है। मनोज इस तथ्य के बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि दर्शकों के सामने एक स्वस्थ और यथार्थवादी चित्र बनाने के लिए हीरो के सभी रंगों और मूड को दिखाना महत्वपूर्ण है।

“अगर कोई मुझ पर फिल्म बना रहा है, तो मेरे बारे में अच्छी बातें मत दिखाना। उन्हें दिखाना चाहिए कि मैं कितना गुस्सैल हुआ करता था, मैंने कई लोगों को चोट पहुंचाई है। मेरी डार्क साइड भी हुआ करती थी, इसे भी दिखाएं। जब कोई इंसान दिखाई देगा, तो उसे दिखाएं तब लोगों को लगेगा, या भविष्य के अभिनेताओं को महसूस होगा कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं है, ” उन्होंने कहा। यहां देखें पूरा इंटरव्यू: मनोज को दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) ने तीन बार रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वे अपने चौथे प्रयास में सफल हुए। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने खुलासा किया कि रिजेक्शन के इस चरण के दौरान वह आत्महत्या के कगार पर थे और उनके दोस्त उनके बगल में सोते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे।

“अगर सब कुछ हंकी डोरी है तो लोग केवल उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे इस प्रक्रिया को अनदेखा करते हैं। जब आप डार्क साइड को भी शामिल करते हैं, तो जब लोगों का ध्यान इस प्रक्रिया पर जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि यह एक कठिन रास्ता है और इस पर चलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ” उन्होंने कहा।

Edited by रविकांत पारीक

